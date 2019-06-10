Политика
Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия МедведеваВести.Ru 12:36
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Происшествия
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
Обновлено в 17:01
Транспорт
Долгожданный ремонт дороги обернулся адом для жителей Балаклавы
Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов 5 июня даже успел проконтролировать темпы работ по капитальному ремонту данной дороги.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите
Обновлено в 20:28
Космос
8 фактов о Венере, планете, которая вращается не в ту сторону
На планете день за год Действительно, один солнечный день на Венере длится 117 дней на Земле.
Обновлено в 19:45
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Политика
Замгоссекретаря США встретится с послом РФ
Замгоссекретаря Соединённых Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл встретится 11 июня с послом РФ Анатолием Антоновым, говорится в ежедневном расписании встреч госдепа.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам.
Обновлено в 20:03
Политика
Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Музыка
Участник групп Angra и Shaman умер от сердечного приступа
Умер бразильский музыкант и участник групп Viper, Angra и Shaman Андре Матос. Информация появилась на его официальной странице в Facebook.
Обновлено в 11:41
Наука
Круглые черви запомнили патогенных бактерий на четыре поколения
Круглые черви запомнили патогенных бактерий на четыре поколения.
Обновлено в 19:56
Хоккей
Бек заключил новое соглашение с «Авангардом»
Обновлено в 10:55
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске
Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Игры
E3 2019 раскрыла массу подробностей о новой консоли Xbox Scarlett
Известные в текущий момент спецификации Scarlett: Процессор: Custom 8 ядер / 16 потоков ZEN 2 GPU: пользовательский NAVI Память: 16 ГБ GDDR6 Хранилище файлов: 1 ТБ NVMe SSD DirectX Raytracing + MS AI Кроме того, в рамках брифинга по Xbox E3 2019 Microsoft объявила, что популярный шутер "Halo Infinite" выйдет вместе с новой консолью Scarlett.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Общество
Правила выезда детей за рубеж изменятся
Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.
Обновлено в 13:03
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41