Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия МедведеваВести.Ru вчера в 12:36

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".

Единоборства Мурат Гассиев проведет бой против Джои Давейко 27 июля Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, 25-летний российский боксер Мурат Гассиев 27 июля в Арлингтоне (США) дебютирует в супертяжелом весе поединком против 28-летнего американца Джои Давейко, сообщил сопромоутер россиянина Эдди Хирн.

Происшествия В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил во вторник РИА Новости представитель суда.

Экономика Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской операционной системой Предполагается что наша сторона может не только устанавливать свою операционную систему на изделия Huawei, но и изготавливать микрочипы для смарфонов.

Общество Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.

Общество С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.

Кино Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле Первый канал анонсировал документальный фильм о Чернобыле, который покажут 22 июня.

Общество Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".

Экономика В России запустят автоматическую систему определения бедных В некоторых регионах России протестируют технологию автоматического определения граждан, которые живут за чертой бедности.

Экономика В Екатеринбурге нашли жилье с самыми дешевыми квадратными метрами Аналитики N1.RU составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самыми дешевыми квадратными метрами.

Футбол Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.

Шоу-бизнес Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.

Политика Умер депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков На 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

Происшествия В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества Артист не представляет своей жизни без семьи.

Общество Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.

Футбол Камболов официально стал игроком «Краснодара» Ранее Камболов выступал «Рубин». С 2014 года он провел в составе казанской команды 129 матчей и забил один гол.

Гаджеты Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.