Политика

Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия МедведеваВести.Ru 12:36

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
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