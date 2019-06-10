Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия МедведеваВести.Ru вчера в 12:36

с чего всё началось

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейскую организацию ядерных исследований, или ЦЕРН, в Женеве. Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Экономика Альфа-банк решил взыскать недвижимость экс-владельца «Югры» Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.

Экономика Россияне оказались ненадежными заемщиками Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков имеются просрочки по платежам, 10 процентов вынуждены были хотя бы раз обращаться к банку с просьбой о реструктуризации кредита либо вовсе получали отказ.

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Политика Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.

Политика МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе "Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.

Политика Молдавские демократы предложили России тайную сделку Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком обращался к России с предложением радикально поменять внешнеполитический курс Молдавии.

Энергетика СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы» Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общество Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак Чаще всего россияне вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год.

Армия и оружие Хуситы с дронов атаковали авиабазу в Саудовской Аравии Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об обстреле саудовской военной авиабазы имени короля Халеда близ йеменской границы, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира».

Музыка Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".

Здоровье К чему приведет иск семьи Алибасова к производителю «Крота» Семья Бари Алибасова готовится к суду с производителем чистящего средства, которым он случайно отравился.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Происшествия На пилораме в Королёве возник крупный пожар В подмосковном Королёве загорелось здание пилорамы на площади 4,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Происшествия В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.

Культура СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.

Финансы Сбербанк назвал условия снижения ставки по ипотеке Если ключевая ставка Банка России во втором полугодии 2019 года снизится, а инфляция замедлится, то Сбербанк сможет снова снизить ставки по ипотеке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости».

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.