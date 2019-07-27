с чего всё началось

Сравнительный опрос был проведен в регионах, относящихся до октября 1990 года к западной и восточной частям Германии. В итоге в ФРГ за возобновление полноценных отношений с Москвой выступили 54% опрошенных. Тогда как в условной ГДР дружбы с Россией хотят 72% респондентов.

Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией

Политика Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.

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Политика Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.

Политика Уровень доверия россиян президенту Путину существенно вырос Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинги доверия российским политикам — показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 65,2%.

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Общество Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.

Происшествия Россиянина задержали в аэропорту Кореи при попытке побега через туалет В Инчхонском международном аэропорту в Сеуле арестовали россиянина при попытке совершить побег из зоны вылета.

Происшествия Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.

Происшествия К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.

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Экономика «Яндекс» пострадал из-за иностранных владельцев Ранее 26 июля в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в значимых российских интернет-компаниях 20 процентами уставного капитала.

Общество Жара в Бельгии побила новый рекорд "После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.

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Экономика «Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.

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Происшествия Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.