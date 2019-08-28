Политика

Lenta.ruLenta.ruБольшинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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с чего всё началось
Большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продолжают считать неподконтрольную Киеву территорию частью Украины, свидетельствуют данные опроса
, проведенного по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).
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