Политика
News.ruБольшинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Издание отмечает, что опрос в ДНР и ЛНР проводился по телефону в феврале и марте 2019 года. В нём приняли участие 1200 человек. Согласно исследованию, 31% тех жителей республик, кто называет территорию Донбасса частью Украины, хотели бы получить для своих регионов автономный статус.
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с чего всё началось
Большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик продолжают считать неподконтрольную Киеву территорию частью Украины, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).РБК09:35
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