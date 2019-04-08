Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к властиРБК 00:00

Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти. При этом 23% опрошенных считают, что они нужны, чтоб обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.
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«Левада-центр»: половина россиян не одобряет закон об оскорблении власти

Znak.com00:45

Более 80% россиян назвали членство в Совете Европы важным для России

РБК03:25

Левада-центр: более половины россиян считают закон о фейк-ньюс цензурой

URA.Ru01:38

Большинство россиян сочли, что власти боятся критики в интернете

Интерфакс02:34

64% россиян считают, что законы о наказании за неуважение к власти призваны не допустить критики властей

Эхо Москвы01:45

Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти

Коммерсантъ00:38

«На власть у людей аллергия». Большинство россиян выступили против закона о наказании за оскорбление власти

Дождь01:30
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Происшествия

В Бурятии школьники повредили 37 могил

Обновлено в 03:20
Экономика

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета

«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против внедрения eSim

Все участники беседы сошлись во мнении, что на данный момент основным приоритетом для российских операторов связи является развитие новых технологий (5G и интернета вещей), а также создание инфраструктуры под "закон Яровой" и другие государственные инициативы.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Отмечается, что Соединенные Штаты очень встревожены боевыми действиями рядом с Триполи, выступают против военного наступления сил Хафтара и настоятельно призывают прекратить военные операции против ливийской столицы, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы

Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

В рамках реновации построят в три раза больше жилья, чем снесут

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Автоспорт

Ландо Норрис: «В этом году хочу обходиться без алкоголя»

Обновлено в 02:57
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове

Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Финансы

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Общество

Плавленный сыр из российских магазинов попал в черный список

Обновлено в 03:49
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Политика

Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев

На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Политика

Эрдоган намерен обсудить с Путиным возможную турецкую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в Москву в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможную новую турецкую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Военная полиция России обнаружила тоннель ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 22:16
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Общество

В Москве 8 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области 8 апреля с 9.00 из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Политика

Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan

Акционеры японского автоконцерна Nissan на внеочередном собрании в понедельник исключили из совета директоров Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях.
Обновлено в 00:26
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