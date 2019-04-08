Политика

Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к властиКоммерсантъ 00:38

Согласно опросу «Левада-центра», на результаты которого ссылается РБК, 64% россиян убеждены, что законы о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей призваны не допустить критики власти.
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Сенатор Клишас заявил, что не впечатлен негативным мнением россиян о его законах

Znak.com06:20

Более половины россиян выступили против закона о наказании за неуважение к власти

Эхо Москвы06:04

Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти

Коммерсантъ00:38

Левада-центр: более половины россиян считают закон о фейк-ньюс цензурой

URA.Ru01:38

Клишас заявил, что данные об отрицательном отношении россиян к его законам не производят впечатления

Говорит Москва05:22

Большинство россиян сочли, что власти боятся критики в интернете

Интерфакс02:34

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

РБК00:00
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Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти

Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.
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Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
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Как уходила из жизни звезда «Девчат» Надежда Румянцева

Многие фильмы с участием актрисы Надежды Румянцевой до сих пор любимы не только старшим поколением россиян, но и их детьми.
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Учёные: в небе над Красноярском пролетел болид

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Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры

Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
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Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»

Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
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Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей

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Наказана матерившаяся на уроке томская учительница

В Томске наказали учителя биологии после появившегося в сети видео, на котором она употребляет нецензурную лексику на уроке.
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Мать Овечкина опровергла слухи о своей госпитализации

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Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
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«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове

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Политика

Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Политика

Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Футбол

Сарри: «Не понимаю, почему мы должны играть в понедельник»

Сегодня команде предстоит поединок против "Вест Хэма", а уже в четверг лондонцы сыграют в Праге против "Славии" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 05:11
Политика

Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений

На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.
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Транспорт

Власти Москвы просят горожан отказаться от машин из-за визита Эрдогана

В Москве дорожная ситуация 8 апреля будет сложной из-за погоды и международных визитов, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы в Twitter.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Алексея Прокопенко доставили в суд под конвоем и в наручниках

Председательствует на процессе судья Сергей Сотсков. Алексея Прокопенко завели в здание суда под конвоем и в наручниках.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Политика

В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен, помогавший карателям

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«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11

С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
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В Кузбассе пропал пятнадцатилетний подросток

Пятнадцатилетний подросток пропал 7 апреля в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает ГУ МВД России по региону.
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Политика

Польша потребует от Германии репараций на триллион

Польша намерена потребовать от Германии репараций на сумму свыше $900 миллиардов.
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Армия и оружие

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Отмечается, что Соединенные Штаты очень встревожены боевыми действиями рядом с Триполи, выступают против военного наступления сил Хафтара и настоятельно призывают прекратить военные операции против ливийской столицы, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске

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Технологии

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
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Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
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Tencent запустила игровой магазин на Западе

Tencent запустила игровой магазин WeGame X, в котором китайские разработчики смогут продавать свои игры западным пользователям.
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