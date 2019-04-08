Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к властиКоммерсантъ 00:38

Согласно опросу «Левада-центра», на результаты которого ссылается РБК, 64% россиян убеждены, что законы о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей призваны не допустить критики власти.

Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти

Здоровье Немецкие онкологи заявили, что заболеваемость раком будет лишь расти Среди современных людей выросла заболеваемость раком, но частота раковых диагнозов не уменьшится в ближайшее время, - наоборот, будет лишь расти.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

Шоу-бизнес Как уходила из жизни звезда «Девчат» Надежда Румянцева Многие фильмы с участием актрисы Надежды Румянцевой до сих пор любимы не только старшим поколением россиян, но и их детьми.

Спорт Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.

Политика Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.

Общество Наказана матерившаяся на уроке томская учительница В Томске наказали учителя биологии после появившегося в сети видео, на котором она употребляет нецензурную лексику на уроке.

Энергетика Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.

Политика Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.

Политика Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.

Футбол Сарри: «Не понимаю, почему мы должны играть в понедельник» Сегодня команде предстоит поединок против "Вест Хэма", а уже в четверг лондонцы сыграют в Праге против "Славии" в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Политика Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений На оперативном совещании в Правительстве РБ врио Главы республики Радий Хабиров озвучил ряд кадровых назначений: — Решением Совета Стерлитамакского района исполняющим обязанности главы администрации района назначен Абдрафиков Анвар Равилович.

Транспорт Власти Москвы просят горожан отказаться от машин из-за визита Эрдогана В Москве дорожная ситуация 8 апреля будет сложной из-за погоды и международных визитов, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы в Twitter.

Происшествия Алексея Прокопенко доставили в суд под конвоем и в наручниках Председательствует на процессе судья Сергей Сотсков. Алексея Прокопенко завели в здание суда под конвоем и в наручниках.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Экономика «Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11 С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».

Происшествия В Кузбассе пропал пятнадцатилетний подросток Пятнадцатилетний подросток пропал 7 апреля в Прокопьевске Кемеровской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

Политика Польша потребует от Германии репараций на триллион Польша намерена потребовать от Германии репараций на сумму свыше $900 миллиардов.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи Отмечается, что Соединенные Штаты очень встревожены боевыми действиями рядом с Триполи, выступают против военного наступления сил Хафтара и настоятельно призывают прекратить военные операции против ливийской столицы, пишет ТАСС.

Технологии Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.

Происшествия Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.