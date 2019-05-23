Общество
Большинство россиян высказались за «зарплатное рабство»Новые Известия 04:01
Закон, который позволяет сотрудникам требовать перечисление зарплаты в банк по их выбору, был принят в России 5 лет назад. Однако, как отмечает издание Медуза, справиться с т.н. "зарплатным рабством" до конца так и не удалось.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Обновлено в 03:46
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Петербурге неизвестный похитил из храма золотые изделия
Неизвестный взломал дверь храма на Госпитальной улице в Пушкинском районе Петербурга и похитил оттуда около 400 граммов золотых изделий.
Обновлено в 04:58
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты
Эксперты предупредили об опасности подзарядки телефона в аэропорту
Использовать USB-порты для зарядки мобильных устройств в аэропорту может быть опасно. Об этом путешественников предупреждает Forbes.
Обновлено в 04:53
Музыка
Лазарев оценил выступления призеров «Евровидения»
Обновлено в 02:07
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Соловьев осадил украинца, рассуждающего о захвате Донбасса
В эфире авторской передачи телеведущего Владимира Соловьева украинский дипломат Вадим Трюхан заявил, что Вооруженные силы Украины могут "взять Донбасс за считанные дни".
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года
По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Китаянка отдала за машину 66 мешков с мелочью
В мешках оказалось ровно 131 492 юаня (около 1,2 млн рублей).
Обновлено в 03:23
Экономика
«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США
Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в американском штате Денвер.
Обновлено в 04:58
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Авто
Уникальная Волга, которая заставляет обернуться
Как утверждает владелец уникального автомобиля Евгений Гущин, доработки коснулись только внешности, «начинка» осталась заводской от ГАЗ-3102.
Обновлено в 02:55
Баскетбол
Холмса задержали за хранение наркотиков
Форвард «Финикс Санз» Ричаун Холмс был задержан полицией Майами за хранение марихуаны, сообщает Miami Herald.
Обновлено в 04:43
Политика
Вице-премьеры Белоруссии и России проведут переговоры в Москве
Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко в четверг в Москве проведет переговоры с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:45
Политика
Тереза Мэй может объявить об отставке 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку. О таком решении она может объявить уже завтра.
Обновлено в 01:35
Футбол
Мартынович не планирует покидать «Краснодар»
Обновлено вчера в 17:45