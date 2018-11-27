Общество

Большинство россиян возражают против переезда в другую страну
Народные новости
04:12

88 процентов россиян не хотели бы в ближайшее время переехать в другую страну, информирует RT. 12 процекнтов отметили, что вариант с переездом допустим. 62 процента потенциальных эмигрантов сказали, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, лучше бы в Германию, Италию, Испанию.
Народные новости04:12
с чего всё началось

Подавляющее большинство россиян не хотело бы эмигрировать, показал опрос

Так среди россиян старше 45 лет допускают идею эмиграции уже не более 10%", — отмечает холдинг. Кроме того, респондентам задавали вопрос: где бы они хотели, чтобы жили их дети. Абсолютное большинство (83%) опрошенных выбрало Россию.
РИА Новостивчера в 20:09

Подробнее о событии

Большинство россиян заявили о нежелании эмигрировать

РБК04:44

Молодые россияне не хотят, чтобы их дети жили в России. Лучше в Германии

URA.Ru03:27

12 процентов россиян рассматривают возможность эмиграции из России

Эхо Москвы02:30

Названы самые притягательные для российских эмигрантов страны

Lenta.ru02:07

Исследование: большинство россиян не готовы к эмиграции

Телеканал 360°00:05

Россияне рассказали о своём отношении к переезду в другую страну

Life.ruвчера в 22:37

Опрос: большинство россиян высказались против переезда в другую страну

RT на русскомвчера в 19:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Общество

Неизвестные облили краской могилу философа Канта в Калининграде

Обновлено в 06:38
Транспорт

Минтранс рекомендовал регионам использовать желтую разметку на дорогах

Обновлено в 06:38
Общество

Король Малайзии женился на обладательнице титула «Мисс Москва-2015»

Король Малайзии Туанку Мухаммад V Келантан Султан женился на обладательнице титула "Мисс Москва-2015" Оксане Воеводиной, сообщает портал Islam News.
Обновлено в 06:23
Общество

В Якутске концерт Элджея отменили из-за угроз в адрес исполнителя

Организаторы сожалеют, что те жители Якутска, который ждали приезда артиста, не увидят концерт, и подчеркнули, что вернут все деньги за билеты.
Обновлено в 06:37
Общество

Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя

Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.
Обновлено в 06:26
Транспорт

Конкурс на «аэроэкспресс» до «Пулково» вновь продлят

Сроки проведения конкурса на концессию по созданию и использованию железнодорожной линии до петербургского аэропорта «Пулково» могут быть продлены еще на два месяца.
Обновлено в 05:49
Погода

Сильный шторм обрушится на Черное и Азовское моря

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с ухудшением погодных условий, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря и Керченском проливе ожидается сильный шторм, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 06:28
Общество

Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов.
Обновлено в 05:55
Общество

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.
Обновлено в 05:56
Общество

Жители Москвы 14 и 22 декабря смогут увидеть звездопады

Обновлено в 06:11
Общество

Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей

Обновлено в 06:34
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино

В Роскачестве дали рекомендации по выбору вина, рассказали, как его правильно хранить и как нужно читать этикетку.
Обновлено в 06:16
Общество

Бутина в тюрьме учит итальянский язык и дает уроки йоги

Мария Бутина, которая более четырех месяцев удерживается в заключении в США, начала учить сокамерниц алгебре, а также давать уроки йоги и учить итальянский язык.
Обновлено в 06:16
Общество

ЕСПЧ счел незаконными запреты гей-парадов российскими властями

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу "Алексеев и другие против РФ", признав незаконным запрет российских властей на проведение парадов представителями сообщества ЛГБТ.
Обновлено в 06:35
Общество

Почти 4 тысячи объектов для зимнего отдыха заработает в Москве

Обновлено в 06:40
Главное