Так среди россиян старше 45 лет допускают идею эмиграции уже не более 10%", — отмечает холдинг. Кроме того, респондентам задавали вопрос: где бы они хотели, чтобы жили их дети. Абсолютное большинство (83%) опрошенных выбрало Россию.

с чего всё началось

88 процентов россиян не хотели бы в ближайшее время переехать в другую страну, информирует RT. 12 процекнтов отметили, что вариант с переездом допустим. 62 процента потенциальных эмигрантов сказали, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, лучше бы в Германию, Италию, Испанию.

Большинство россиян возражают против переезда в другую страну

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