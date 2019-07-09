Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиковРБК 00:00
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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с чего всё началось
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных. И только 18% респондентов Левада-центра утверждают, что такие случаи редки и носят единичный характер.РБК00:00
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Обновлено в 04:49
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Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
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Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
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Общество
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Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
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NEWSONE осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста
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Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
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Обновлено в 01:57
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Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.
Обновлено вчера в 01:56
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Экономика
Впервые с 1991 года инфляция в России в июне оказалась нулевой
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Обновлено вчера в 13:23