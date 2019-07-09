Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных. И только 18% респондентов Левада-центра утверждают, что такие случаи редки и носят единичный характер.

с чего всё началось

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».

Политика Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.

Происшествия Бывшего главу новосибирского филиала ВТБ вернули в колонию Новосибирский районный суд отменил свое предыдущее решение об освобождении из мест заключения экс-управляющего новосибирским филиалом банка ВТБ Вадима Григорьева, отбывающего наказание за растрату и отмывание денежных средств.

Происшествия В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Общество Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.

Интернет Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.

Наука Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.

Футбол «Краснодар» представил форму на сезон 2019/20 Футбольный клуб «Краснодар» представил форму на сезон 2019/20. Об этом 9 июля сообщается на сайте клуба.

Экономика Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Общество В Вашингтоне затопило Белый дом и метро Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Общество Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Происшествия В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.

Авто Продажи нового кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.

Армия и оружие В Турции выдали ордер на задержание 176 военных Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).

Шоу-бизнес Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.

Политика Иран назвал задержание танкера в Гибралтаре пиратством Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал задержание властями Гибралтара танкера Grace 1 актом пиратства.

Шоу-бизнес Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.

Происшествия На площадке для испытания нового корабля SpaceX произошел пожар В американском городе Коко (штат Флорида) на площадке для испытаний космического корабля Starship произошел пожар.

Авто Renault прогнозирует ажиотажный спрос на кросс-вэн Triber Компания Renault начнет продажи своей новой модели – кросс-вэна Triber – в конце июля 2019 года.