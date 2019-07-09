Происшествия
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикойКоммерсантъ 03:21
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
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с чего всё началось
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных. И только 18% респондентов Левада-центра утверждают, что такие случаи редки и носят единичный характер.РБК00:00
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