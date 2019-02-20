Общество
Большинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в РоссииИнтерфакс 02:40
Без малого две трети (62%) россиян считают, что в стране в настоящее время невозможно вести честный бизнес, противоположной точки зрения придерживаются 34% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
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Сомнения в том, возможно ли в современной России вести честный бизнес, пока не преодолены. Но отношение к предпринимательству как профессии, к его социальным эффектам стало существенно лучше, чем прежде. Особенно ярко позитивный тренд характеризует отношение россиян к малому и среднему бизнесу.
— Валерий Федоров, российский политологИнтерфакс 02:40
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