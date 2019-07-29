Экономика

Большинство россиян предпочитают откладывать свои сбережения — ВЦИОМiReactor вчера в 07:10

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 68% россиян выбирают откладывать деньги и только четверть готова тратить зарплату на крупные покупки.
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с чего всё началось
Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал
: большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.
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