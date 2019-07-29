с чего всё началось

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 68% россиян выбирают откладывать деньги и только четверть готова тратить зарплату на крупные покупки.

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Экономика Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.

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Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Финансы Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в среду Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США.

Политика Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Политика Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.

Общество В России назвали самые похищаемые в магазинах товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

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Политика Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

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Происшествия На Софийской улице петербуржец зарезал мать-пенсионерку Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга задержан местный житель 1974 года рождения, который убил мать, а затем позвонил в полицию и сознался в содеянном.

Здоровье Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.

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Политика Трамп считает свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему бы «не пришлось писать в Twitter», если бы американские СМИ «честно освещали» его деятельность на посту.

Политика Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.