Экономика
Большинство россиян предпочитают откладывать свои сбережения — ВЦИОМiReactor вчера в 07:10
Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 68% россиян выбирают откладывать деньги и только четверть готова тратить зарплату на крупные покупки.
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Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал: большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.Коммерсантъвчера в 04:43
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Большинство россиян считают, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов
Коммерсантъвчера в 04:43
Большинство россиян считает, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов - опрос
Интерфакс - Россиявчера в 03:46
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Прибыль южнокорейской компании Samsung Electronics упала на 58%
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Напомним, что к сервису BlaBlaCar вопросы возникали и ранее.
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