с чего всё началось

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 68% россиян выбирают откладывать деньги и только четверть готова тратить зарплату на крупные покупки.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Автоспорт Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о прогрессе в восстановлении семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера от последствий травмы на горнолыжном курорте.

Политика Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле» Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

Общество Кинологи прокомментировали список потенциально опасных пород собак Кинологи оценили утвержденный правительством список потенциально опасных пород собак.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Гаджеты Samsung готовит линейку смартфонов Galaxy A 2020 года, в ней будет 9 моделей После успешного дебюта перезагруженной серии Galaxy A в этом году, компания Samsung готовится пополнить линейку обновленными моделями — c буквой «s» в названии.

Культура Мединский прокомментировал жалобу «Пионера» из-за «Смерти Сталина» Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости желание кинотеатра "Пионер" оспорить в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина", отметив "неторопливость" юристов кинотеатра.

Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

Футбол «Эвертон» может увести Малкома у «Зенита» "Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Политика Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.

Шоу-бизнес Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл Принц Гарри дал откровенное интервью британскому журналу Vogue и сообщил, сколько детей заведет.

Шоу-бизнес Рудковская раздосадовала поклонников размером яхты Плющенко и Рудковская вновь сумели поразить подписчиков роскошью: на этот раз они опубликовали в Instagram фото с яхты размером с авианосец.

Футбол Ребич может сменить «Айнтрахт» на «Интер» Форвард "Айнтрахта" Анте Ребич имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А, информирует сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Экономика «Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодии Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании.

Армия и оружие На «Вымпеле» спустят на воду третий «Грачонок» для Росгвардии Во вторник, 30 июля, на судостроительном заводе "Вымпел" состоится церемония спуска на воду катера проекта 21980 "Грачонок".

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.