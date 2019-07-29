Экономика
Большинство россиян предпочитают откладывать свои сбережения — ВЦИОМiReactor 07:10
Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 68% россиян выбирают откладывать деньги и только четверть готова тратить зарплату на крупные покупки.
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с чего всё началось
Опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) показал: большинство россиян (59%) считают, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок.Коммерсантъ04:43
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Большинство россиян считает, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов - опрос
Интерфакс - Россия03:46
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Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.
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