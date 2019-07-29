с чего всё началось

Результаты опроса ВЦИОМ показали, что 68% россиян выбирают откладывать деньги и только четверть готова тратить зарплату на крупные покупки.

Здоровье До 2024 года в Оренбуржье появится 17 центров онколопомощи Не менее 17 центров амбулаторной онкологической помощи появится на территории Оренбургской области до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Футбол Малком дал согласие на переход в «Зенит» Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».

Кино Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.

Политика Сенаторы США предложили расширить санкции против России В США сенаторы предложили включить в оборонный бюджет страны законопроект о введении санкций против суверенного долга России.

Общество Белогорск ночью затопило: уровень воды будет выше, чем в 2013 году Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В 2013-м максимум составил 430 сантиметров.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Шоу-бизнес Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на нерегулярное питание Известная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала своим подписчикам в одной из соцсетей, что у нее серьезные проблемы.

Армия и оружие Летчики отработали дозаправку Ту-95МС в воздухе на высоте 5 км Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Политика Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Наука Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.

Здоровье Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа Зарубежные ученые провели исследования, которые позволили признать, что боль в левом плече является основным симптомом сердечного приступа.

Транспорт Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь» В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Футбол Александр Самедов завершил карьеру футболиста Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.