Общество
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»РБК вчера в 22:45
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Политика
Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Недвижимость
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Удмуртии при пожаре погибли пять человек
В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Технологии
Google предупреждает о проблемах с индексацией нового контента
Разработчики из Google опубликовали сообщение в сети Twitter, согласно которому в настоящее время в работе поисковой системы наблюдаются проблемы с индексацией нового контента.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Религия
Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Музыка
Лазарев оценил выступления конкурентов на «Евровидении»
Обновлено в 02:50
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Наука
Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания
Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Футбол
«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" впервые в истории примет участие в матчах Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Автобус с российскими туристами разбился в Италии
Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 01:19
Хоккей
«Заставим разочароваться»: США грозит сборной России перед матчем ЧМ
"Красная машина" встретится в четвертьфинале турнира с принципиальным соперником - командой США, которая не лучшим образом провела групповой этап, но твердо намерена исправиться, "сорвать планы россиян и заставить их разочароваться".
Обновлено в 03:55
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Баскетбол
Дрэймонд Грин вновь попал только во 2-ю пятерку лучших защитников НБА
Обновлено вчера в 14:35
Наука
Самый древний в мире гриб нашли в Канаде
Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Политика
Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск
Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Мать рэпера Децла сменила замки после переезда невестки и внука
Мать рэпера Децла, умершего минувшей зимой после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет, поменяла замки в квартире после того, как внук и невестка переехали.
Обновлено в 03:08
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 18:28
Футбол
Хедира может покинуть «Ювентус» следующим летом
Хавбек "Ювентуса" Сами Хедира может покинуть туринский клуб предстоящим летом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:47