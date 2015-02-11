Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»РБК вчера в 22:45

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Происшествия Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

Политика Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.

Хоккей Патрик Кейн удивлен, что Артемия Панарина не пригласили в сборную Нападающий "Чикаго" и сборной США поделился поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

Шоу-бизнес Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Общество Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым «Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Происшествия За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Авто Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.

Шоу-бизнес Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новой любви Ани Лорак впервые рассказала фанатам о жизни после развода с Муратом Налчаджиоглу и новой любви.

Политика Panasonic решила приостановить сотрудничество с Huawei Японский производитель электроники и бытовой техники Panasonic решил приостановить поставки некоторых компонентов в китайскую компанию Huawei, сообщает Nikkei Asia Review в четверг, 23 мая.

Кино Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Политика Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.

Происшествия Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.

Политика Порошенко сравнил с капитуляцией предложенный Зеленским референдум Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление главы администрации Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по вопросам переговоров с Россией.

Общество Теплая погода с грозами ожидается в четверг в Московском регионе Облачно с прояснениями, дождь и местами грозы ожидаются в Московском регионе в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Происшествия В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.

Происшествия Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Политика В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.

Здоровье Онколог рассказал, как правильно загорать Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Энергетика В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.

Культура Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.