Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»РБК вчера в 22:45
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:37, Ашберн
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» определилась с идеологией
Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено вчера в 15:38
Музыка
Лазарев оценил выступления лидеров Евровидения
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Гороскоп на 23 мая: Козерогов одолеет ревность, а Стрельцы посчитают деньги в чужих карманах
Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании
В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено вчера в 19:05
Хоккей
Патрик Кейн удивлен, что Артемия Панарина не пригласили в сборную
Нападающий "Чикаго" и сборной США поделился поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука
Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено 21 мая в 15:51
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Космос
Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане
После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа
УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о жизни после развода и новой любви
Ани Лорак впервые рассказала фанатам о жизни после развода с Муратом Налчаджиоглу и новой любви.
Обновлено в 00:11
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Panasonic решила приостановить сотрудничество с Huawei
Японский производитель электроники и бытовой техники Panasonic решил приостановить поставки некоторых компонентов в китайскую компанию Huawei, сообщает Nikkei Asia Review в четверг, 23 мая.
Обновлено в 00:08
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено 21 мая в 15:42
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Порошенко сравнил с капитуляцией предложенный Зеленским референдум
Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление главы администрации Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 13:54
Общество
Теплая погода с грозами ожидается в четверг в Московском регионе
Облачно с прояснениями, дождь и местами грозы ожидаются в Московском регионе в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие
SpaceX требует от ВВС США деньги на разработку ракет
Американская компания SpaceX Илона Маска через суд пытается добиться от ВВС США пересмотра решения об отказе предоставить контракт на разработку и поставку ракет, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:29