Большинство россиян хранят сбережения в рубляхКапитал страны 07:27

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Специалисты холдинга "Ромир" провели собственное исследование и выяснили, где россияне хранят свои сбережения. Согласно полученным данным, около 46% опрошенных заявили, что они имеют сбережения.

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