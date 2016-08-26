Общество
Большинство российских врачей и учителей не ждут роста зарплатСекрет фирмы вчера в 09:08
Меньше всего в перспективы роста доходов верят работники сферы здравоохранения (42%) и образования (40%). В свою очередь, самые высокие ожидания — у работников сфер информационных технологий (71%). Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные опроса ВНИИ труда и СПбГУ.
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с чего всё началось
Оправдан ли оптимизм Согласно результатам опроса, больше половины работающих россиян оптимистично оценивают перспективы роста доходов (51% респондентов выбрали оценки 4 и 5).РБКвчера в 01:00
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Торговый спор между странами длится с июля 2018 года Китай готов к торговым переговорам с США, однако не намерен уступать в принципиальных вопросах.
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Спорт
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Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
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Армия и оружие
Полиция Судана открыла огонь по протестующим
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«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
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Раскрыто рабочее название приквела «Игры престолов»
По некоторым сведениям, рабочее название приквела — «Кровавая луна» (Bloodmoon).
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Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:25
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«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ
Следующий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет также в Сент-Луисе и состоится 4 июня.
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Политика
Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник
Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова
Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено 31 мая в 08:31
Общество
В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг
С 1 июня в России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга, который был подписан президентом в декабре 2018 года.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Общество
Неизвестный заплатил $4,57 млн за обед с Уорреном Баффеттом
Обновлено вчера в 18:04
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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
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Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05
Кино
В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ
Обновлено вчера в 08:48
Политика
В России вырос рейтинг доверия президенту Путину
Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
Обновлено 31 мая в 06:52
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
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В РПЦ знают, кто стоит за протестами в Екатеринбурге
Митрополит Илларион подчеркнул, что за спинами протестующих в Екатеринбурге стоят политические оппозиционные силы, заинтересованные в расшатывании обстановки в стране.
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