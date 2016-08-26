Общество

Большинство российских врачей и учителей не ждут роста зарплатСекрет фирмы вчера в 09:08

Меньше всего в перспективы роста доходов верят работники сферы здравоохранения (42%) и образования (40%). В свою очередь, самые высокие ожидания — у работников сфер информационных технологий (71%). Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные опроса ВНИИ труда и СПбГУ.
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с чего всё началось

Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов

Оправдан ли оптимизм Согласно результатам опроса, больше половины работающих россиян оптимистично оценивают перспективы роста доходов (51% респондентов выбрали оценки 4 и 5).
РБКвчера в 01:00

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Россияне ждут повышения зарплат. Самые пессимистичные настроения у врачей и учителей

URA.Ruвчера в 16:23

Меньше половины опрошенных учителей заявили о своей вере в рост зарплаты

Полит.рувчера в 09:14

Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов

РБКвчера в 01:00

В России военнослужащие и руководители верят в рост своих доходов

Метагазетавчера в 08:55

Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат

Коммерсантъвчера в 07:35

Меньше половины врачей и учителей в России ожидают роста зарплат

DP.RUвчера в 09:36

Большинство врачей и учителей не верит в повышение зарплат

ФедералПрессвчера в 08:57
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Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы

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Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

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В центре Москвы локализовали пожар в одноэтажном здании

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Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
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Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

В Китае заявили, что не собираются уступать США в торговой войне

Торговый спор между странами длится с июля 2018 года Китай готов к торговым переговорам с США, однако не намерен уступать в принципиальных вопросах.
Обновлено в 00:35
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27

Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие

Полиция Судана открыла огонь по протестующим

Обновлено вчера в 09:26
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:44
Кино

Раскрыто рабочее название приквела «Игры престолов»

По некоторым сведениям, рабочее название приквела — «Кровавая луна» (Bloodmoon).
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:25
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ

Следующий матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет также в Сент-Луисе и состоится 4 июня.
Обновлено в 00:29
Политика

Умер бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник

Став первым президентом России, Ельцин вернул Казанника в Москву, сделав его членом Президентского Совета (в этом качестве омич участвовал в разработке новой Конституции), а после разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета в октябре 1993-го назначил его своим указом генеральным прокурором Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 20:39
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета

Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено 31 мая в 08:31
Общество

В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг

С 1 июня в России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга, который был подписан президентом в декабре 2018 года.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Общество

Неизвестный заплатил $4,57 млн за обед с Уорреном Баффеттом

Обновлено вчера в 18:04
Политика

Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено вчера в 20:47
Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Обновлено вчера в 17:47
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено вчера в 05:09
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05
Кино

В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ

Обновлено вчера в 08:48
Политика

В России вырос рейтинг доверия президенту Путину

Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
Обновлено 31 мая в 06:52
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Религия

В РПЦ знают, кто стоит за протестами в Екатеринбурге

Митрополит Илларион подчеркнул, что за спинами протестующих в Екатеринбурге стоят политические оппозиционные силы, заинтересованные в расшатывании обстановки в стране.
Обновлено вчера в 11:34
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