Большинство российских врачей и учителей не ждут роста зарплатСекрет фирмы вчера в 09:08

Оправдан ли оптимизм Согласно результатам опроса, больше половины работающих россиян оптимистично оценивают перспективы роста доходов (51% респондентов выбрали оценки 4 и 5).

с чего всё началось

Меньше всего в перспективы роста доходов верят работники сферы здравоохранения (42%) и образования (40%). В свою очередь, самые высокие ожидания — у работников сфер информационных технологий (71%). Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные опроса ВНИИ труда и СПбГУ.

Большинство российских врачей и учителей не ждут роста зарплат

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