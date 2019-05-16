Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Культура
Нагиев рассказал, что будет дальше с шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Авто
Салон нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей
Четырехдверный гранд-турер станет еще роскошнее и впервые в автомобильной истории получит обивку салона из специальной 3D-кожи.
Обновлено в 08:29
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Здоровье
В России разработали программу профилактики падений пожилых людей
В России разработали программу профилактики падений людей старшего возраста.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Общество
Беспилотники проследят за дачными участками
Ведомство планирует запустить над дачными участками россиян беспилотники — они будут собирать актуальные данные для кадастровой оценки и предупреждать инспекторов, если на территории есть незарегистрированные постройки.
Обновлено в 08:54
Культура
Каннский фестиваль начался со скандала
Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Хоккей
Овечкин спас Дадонова от летящей в лицо шайбы
Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин спас партнера по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Здоровье
В России в прошлом году 19 человек заразили ВИЧ при оказании медпомощи
В прошлом году в РФ 19 человек заразились ВИЧ-инфекцией при оказании им медицинской помощи.
Обновлено в 05:09
Общество
Ройзман: «Губернатор расплатился сквером за храм»
Обновлено в 04:03
Политика
Меркель решила уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует уйти из политики после 2021 года.
Обновлено в 08:31
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Политика
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко объявила об отставке.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Общество
Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев
Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 02:44
Музыка
Определились десять финалистов первого тура «Евровидения»
Обновлено вчера в 00:33
Общество
Суд отказался вернуть Алешковскому платиновый статус «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы в четверг отказался вернуть платиновый статус журналисту и общественному деятелю Дмитрию Алешковскому в бонусной программе "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:40
Кино
Студия Никиты Михалкова снимет в Таганроге фильм-катастрофу
Обновлено в 06:34
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект о фотофиксации техосмотра
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 08:14
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Спорт
Дворкович: Гран-при FIDE в Москве продолжает шахматные традиции России
Открывающийся в четверг в Москве стартовый турнир серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) начинает новый цикл борьбы за звание чемпиона мира и продолжает шахматные традиции России, заявил на пресс-конференции президент FIDE Аркадий Дворкович.
Обновлено в 09:01
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15