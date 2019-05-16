Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Музыка
Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса
"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
Культура
Group-IB: Первый канал не способен провести честные выборы
Сачков уверен, что при действующей системе ни о какой честной победе говорить нельзя, однако решение Первого канала об аннулировании итогов финала он считает преждевременным.
Обновлено в 13:32
Технологии
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 17:08
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено в 14:30
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Политика
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Футбол
СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности
Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Происшествия
СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Хоккей
Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:45
Хоккей
Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве
Сегодня около 6 часов вечера посетительница детской поликлиники № 15 оставила там маленького ребёнка.
Обновлено в 15:26
Политика
«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено вчера в 15:42
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Александр Серов не пришел на свадьбу дочери
Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено в 14:07
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54