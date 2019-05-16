Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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«Левада-центр»: 2⁄3 российских семей не имеют возможности откладывать деньги

Эхо Москвы11:18

Большинство российских семей оказались без сбережений

Говорит Москва01:24

Как сделать так, чтобы сбережения жителей РФ росли?!

REGNUM07:50

Большинство российских семей осталось без сбережений

URA.Ru01:19

«Левада-центр»: у 65% российских семей нет никаких сбережений

Коммерсантъ00:42

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

РБК00:00

Большинство семей в России остались вообще без сбережений

Газета.Ru09:01
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Музыка

Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса

"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
Культура

Group-IB: Первый канал не способен провести честные выборы

Сачков уверен, что при действующей системе ни о какой честной победе говорить нельзя, однако решение Первого канала об аннулировании итогов финала он считает преждевременным.
Обновлено в 13:32
Технологии

В Японии заканчиваются телефонные номера

Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 17:08
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Гаджеты

ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 14:30
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Политика

Трамп заработал в 2018 году более $479 млн

Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Футбол

СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности

Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Происшествия

СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Хоккей

Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Происшествия

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве

Сегодня около 6 часов вечера посетительница детской поликлиники № 15 оставила там маленького ребёнка.
Обновлено в 15:26
Политика

«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией

Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено вчера в 15:42
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»

Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Александр Серов не пришел на свадьбу дочери

Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено в 14:07
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Музыка

Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
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