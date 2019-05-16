Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграме на санкции минфина США против отряда "Терек" в рамках "акта Магнитского".
Обновлено в 15:28
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Космос
Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты
Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Хоккей
Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Космос
В интернет попали закрытые данные о российских спутниках
В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая
В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Политика
Козак заявил о наличии некачественной нефти еще в двух нитках «Дружбы»
Российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, сообщил, что некачественная нефть по-прежнему заполняет две нитки трубопровода «Дружба».
Обновлено в 14:02
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам
Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.
Обновлено в 13:06
Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено вчера в 12:09
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата
Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета
Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета.
Обновлено в 14:28
Хоккей
Новым главным тренером «Локомотива» назначен Крэйг Мактавиш
Об изменениях в тренерском штабе команды сообщается на официальном сайте ярославского хоккейного клуба.
Обновлено в 08:43
Происшествия
На Ставрополье произошло массовое ДТП с участием восьми машин
На Ставрополье на трассе «Минеральные Воды — Кисловодск» в четверг, 16 мая, столкнулось восемь автомобилей.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33