Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Большинство российских семей осталось без сбережений

URA.Ru01:19

Большинство семей в России остались вообще без сбережений

Газета.Ru09:01

Как сделать так, чтобы сбережения жителей РФ росли?!

REGNUM07:50

«Левада-центр»: 2⁄3 российских семей не имеют возможности откладывать деньги

Эхо Москвы11:18

«Левада-центр»: у 65% российских семей нет никаких сбережений

Коммерсантъ00:42

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

РБК00:00

Большинство российских семей оказались без сбережений

Говорит Москва01:24
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки вертолета под Воронежем

Обновлено в 08:43
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Названа новая версия катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:18
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Политика

Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграме на санкции минфина США против отряда "Терек" в рамках "акта Магнитского".
Обновлено в 15:28
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Космос

Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты

Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Хоккей

Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 13:48
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Гаджеты

«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая

В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Политика

Козак заявил о наличии некачественной нефти еще в двух нитках «Дружбы»

Российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, сообщил, что некачественная нефть по-прежнему заполняет две нитки трубопровода «Дружба».
Обновлено в 14:02
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Наука

В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам

Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.
Обновлено в 13:06
Технологии

В Германии прошли испытания воздушного электротакси

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено вчера в 12:09
Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета.
Обновлено в 14:28
Хоккей

Новым главным тренером «Локомотива» назначен Крэйг Мактавиш

Об изменениях в тренерском штабе команды сообщается на официальном сайте ярославского хоккейного клуба.
Обновлено в 08:43
Происшествия

На Ставрополье произошло массовое ДТП с участием восьми машин

На Ставрополье на трассе «Минеральные Воды — Кисловодск» в четверг, 16 мая, столкнулось восемь автомобилей.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
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