Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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«Левада-центр»: 2⁄3 российских семей не имеют возможности откладывать деньги

Эхо Москвы11:18

Большинство семей в России остались вообще без сбережений

Газета.Ru09:01

Большинство российских семей оказались без сбережений

Говорит Москва01:24

Большинство российских семей осталось без сбережений

URA.Ru01:19

«Левада-центр»: у 65% российских семей нет никаких сбережений

Коммерсантъ00:42

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

РБК00:00

Как сделать так, чтобы сбережения жителей РФ росли?!

REGNUM07:50
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Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Обновлено в 10:54
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено в 09:51
Футбол

«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности

Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности.
Обновлено в 16:28
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Обновлено в 19:59
Происшествия

Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей

Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Политика

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено в 18:11
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

Обновлено в 19:16
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Общество

РЖД высаживает провайдеров

Серверный центр в Петербурге потребовал переподключения ОАО РЖД направило интернет-провайдерам письма (есть у "Ъ") с требованием до 10 июня демонтировать оборудование, размещенное в Санкт-Петербургском информационно-вычислительном центре Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов

Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:46
Авто

Aurus признан автомобилем года в номинации «Прорыв»

Прорывом года признан президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали KIA Ceed. Любимой маркой в массовом сегменте стал Volkswagen.
Обновлено в 14:17
Политика

За пост президента США поборется мэр Нью-Йорка

Конкуренцию Дональду Трампу на выборах президента США в 2020 году может составить мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Наука

Лучшее за день. 14 мая

Как поменять взаимодействие пресс-службы с учеными, организовать рыбалку для химиков и подняться сразу на 10 мест в рейтинге популяризации науки среди вузов, рассказала в интервью Indicator.Ru Елена Апасова, начальник Управления по связям с общественностью РУДН.
Обновлено 14 мая в 16:17
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Сестра Светланы Пермяковой стала звездой «Модного приговора»

Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина

Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»

Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Мама Сергея Лазарева поддержала сына перед выступлением на «Евровидении-2019»

Несмотря на весь скепсис относительно выбора российского представителя на престижном и популярном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», критику композиции и прочих недостатков Сергея Лазарева, поклонники, родные и близкие певца всячески поддерживают его в сложные дни.
Обновлено в 16:46
Общество

«Эти люди и задачи не для вас». Как понять, что вы слишком умны для своей работы

Человек может развиваться только в нужном окружении и при нужных задачах. Перерасти свою работу и коллег интеллектуально — нормально.
Обновлено в 01:44
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Наука

Впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов

Помимо первого доказательства квантового поведения света от теплового источника излучения, работа может пригодиться при развитии технологий телепортации, криптографии и при исследовании звезд, пишут физики в препринте на сайте arXiv.org.
Обновлено в 12:31
Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

В США умер автор проекта пирамиды Лувра

В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
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