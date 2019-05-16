Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Футбол
«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности
Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Политика
Чеченский спецназ ответил на санкции США
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено в 18:11
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено в 19:16
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Общество
РЖД высаживает провайдеров
Серверный центр в Петербурге потребовал переподключения ОАО РЖД направило интернет-провайдерам письма (есть у "Ъ") с требованием до 10 июня демонтировать оборудование, размещенное в Санкт-Петербургском информационно-вычислительном центре Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Авто
Aurus признан автомобилем года в номинации «Прорыв»
Прорывом года признан президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали KIA Ceed. Любимой маркой в массовом сегменте стал Volkswagen.
Обновлено в 14:17
Политика
За пост президента США поборется мэр Нью-Йорка
Конкуренцию Дональду Трампу на выборах президента США в 2020 году может составить мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Наука
Лучшее за день. 14 мая
Как поменять взаимодействие пресс-службы с учеными, организовать рыбалку для химиков и подняться сразу на 10 мест в рейтинге популяризации науки среди вузов, рассказала в интервью Indicator.Ru Елена Апасова, начальник Управления по связям с общественностью РУДН.
Обновлено 14 мая в 16:17
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Юдашкина
Алла Пугачева и Максим Галкин в отличном настроении посетили ресторан Валентина Юдашкина.
Обновлено в 15:21
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру «Рокетмена»
Музыкант, который объявил, что уходит со сцены в 2021 году после завершения мирового турне, появился на набережной Круазетт на премьере биографического фильма «Рокетмен».
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева поддержала сына перед выступлением на «Евровидении-2019»
Несмотря на весь скепсис относительно выбора российского представителя на престижном и популярном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», критику композиции и прочих недостатков Сергея Лазарева, поклонники, родные и близкие певца всячески поддерживают его в сложные дни.
Обновлено в 16:46
Общество
«Эти люди и задачи не для вас». Как понять, что вы слишком умны для своей работы
Человек может развиваться только в нужном окружении и при нужных задачах. Перерасти свою работу и коллег интеллектуально — нормально.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Наука
Впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов
Помимо первого доказательства квантового поведения света от теплового источника излучения, работа может пригодиться при развитии технологий телепортации, криптографии и при исследовании звезд, пишут физики в препринте на сайте arXiv.org.
Обновлено в 12:31
Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27