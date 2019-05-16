Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Происшествия
Эстонская фирма объяснила появление ее траулера в водах России
Судно специального назначения ROXEN Как писал Sputnik Эстония, рыболовецкое судно Roxen под финским флагом с эстонским экипажем на борту 10 мая было задержано российскими пограничниками в Балтийском море за незаконную добычу рыбы в экономической зоне РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.
Обновлено в 13:51
Музыка
Валерий Меладзе прокомментировал результаты проверки голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 13:14
Общество
Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено в 13:22
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Здоровье
В Новоульяновске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы 26 человек
В муниципальное образование выехали специалисты министерства здравоохранения, управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров
Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Сборная Швеции забросила девять шайб в ворота австрийцев
В составе победителей по шайбе забросили Габриэль Ландеског, Маркус Крюгер, Вильям Нюландер, Адам Ларссон, Марио Кампе, Деннис Расмуссен, Элиас Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон и Элиас Петтерссон.
Обновлено в 12:26
Теннис
Хачанов проиграл Вердаско в третьем круге турнира в Риме
Обновлено в 13:46
Игры
В Epic Games Store стартовала первая масштабная распродажа
Epic Games Store запустил первую полноценную распродажу, в рамках которой со скидкой можно не только купить уже вышедшие игры, но и предзаказать некоторые горячо ожидаемые игры, вроде Borderlands 3 и Control.
Обновлено в 10:07
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Футбол
Тренер вратарей будет руководить «Анжи» в матче с «Рубином»
Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Адиева на два матча РПЛ за оскорбления в адрес судейской бригады в матче 27-го тура против «Енисея» (1:3). В игре предыдущего тура против «Арсенала» командой руководил тренер Ренат Избулатов.
Обновлено в 13:27
Гаджеты
OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580
Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено в 10:07
Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Музыка
Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»
Обновлено в 00:40
Наука
Стратосферный планер испытают на высоте 27 тысяч метров
Подразделение Perlan Project европейского авиастроительного концерна Airbus начало готовить перспективный стратосферный планер Perlan 2 к испытаниям полетом на высоте более 27 тысяч метров.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом
Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Политика
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:49
Здоровье
Канадские и японские кардиологи заинтересовались работой белорусских коллег
По словам профессора, два десятка лет назад канадские и японские врачи приезжали в Минск, чтобы помогать осваивать новые медицинские технологии, сегодня те же коллеги отмечают высокий уровень белорусской медицины и сами с удовольствием посещают Синеокую, но уже с иной целью - для обмена опытом.
Обновлено в 11:36
Общество
На месте оранжереи в Таврическом саду может появиться зона отдыха
Зона отдыха может появиться на месте оранжереи в Таврическом саду.
Обновлено в 12:59