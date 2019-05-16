Экономика
65% российских семей не имеют сбереженийСаминвестор 03:59
Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опросов «Левада-центра», проведённый в апреле текущего года, сообщает «РБК». Доля семей, не имеющих возможность сберегать, фактически не меняется с 2012 года.
Читать в источнике
Оценить341
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Политика
Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Здоровье
Доказана опасность приготовленной пищи
В течение двух недель каждый доброволец получал сначала обработанную пищу, затем переходил на необработанные продукты.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Певица МакSим возвращается на сцену после ДТП
В течение месяца певица Марина Абросимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, находилась под присмотром врачей после ДТП, в которое артистка попала по дороге в аэропорт.
Обновлено в 14:37
Интернет
Не ходите, дети, в Интернет гулять
Если пользователь не займется своими данными в сети, ими займутся другие. Интернет штука весьма полезная.
Обновлено в 20:39
Хоккей
Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:45
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем
Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.
Обновлено в 03:54
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Футбол
«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро
На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Обновлено в 20:26
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Политика
Чеченский спецназ попал под санкции США
Отдельно в список попали Висмурадов Абузайд — командир СОБР «Терек», а также еще четыре человека: бывший заместитель батальона «Север» Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.
Обновлено в 14:13
Политика
Поклонская считает, что майдан начнется с Екатеринбурга
Обновлено в 08:22
Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено в 14:30
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55