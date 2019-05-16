Экономика

65% российских семей не имеют сбереженийСаминвестор 03:59

Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опросов «Левада-центра», проведённый в апреле текущего года, сообщает «РБК». Доля семей, не имеющих возможность сберегать, фактически не меняется с 2012 года.
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«Левада-центр»: 2⁄3 российских семей не имеют возможности откладывать деньги

Эхо Москвы11:18

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

РБК00:00

Как сделать так, чтобы сбережения жителей РФ росли?!

REGNUM07:50

Большинство российских семей осталось без сбережений

URA.Ru01:19

«Левада-центр»: у 65% российских семей нет никаких сбережений

Коммерсантъ00:42

Большинство семей в России остались вообще без сбережений

Газета.Ru09:01

Большинство российских семей оказались без сбережений

Говорит Москва01:24
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Политика

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Здоровье

Доказана опасность приготовленной пищи

В течение двух недель каждый доброволец получал сначала обработанную пищу, затем переходил на необработанные продукты.
Обновлено в 21:05
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Общество

В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов

В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Общество

Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров

Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Певица МакSим возвращается на сцену после ДТП

В течение месяца певица Марина Абросимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, находилась под присмотром врачей после ДТП, в которое артистка попала по дороге в аэропорт.
Обновлено в 14:37
Интернет

Не ходите, дети, в Интернет гулять

Если пользователь не займется своими данными в сети, ими займутся другие. Интернет штука весьма полезная.
Обновлено в 20:39
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

Обновлено в 13:05
Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

Обновлено в 16:45
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем

Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.
Обновлено в 03:54
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Сестра Светланы Пермяковой стала звездой «Модного приговора»

Обновлено в 12:42
Футбол

«Милан» предложит Сарри трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро

На встрече главный исполнительный директор «Милана» Иван Газидис предложит Сарри 3-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Обновлено в 20:26
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:33
Общество

Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Политика

Чеченский спецназ попал под санкции США

Отдельно в список попали Висмурадов Абузайд — командир СОБР «Терек», а также еще четыре человека: бывший заместитель батальона «Север» Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.
Обновлено в 14:13
Политика

Поклонская считает, что майдан начнется с Екатеринбурга

Обновлено в 08:22
Гаджеты

ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 14:30
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Космос

Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле

Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
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