Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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У 65 процентов российских семей нет никаких сбережений

Эхо Москвы01:15

Как сделать так, чтобы сбережения жителей РФ росли?!

REGNUM07:50

Большинство российских семей осталось без сбережений

URA.Ru01:19

Большинство семей в России остались вообще без сбережений

Газета.Ru09:01

«Левада-центр»: у 65% российских семей нет никаких сбережений

Коммерсантъ00:42

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

РБК00:00

Большинство российских семей оказались без сбережений

Говорит Москва01:24
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Общество

В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая

Обновлено вчера в 09:03
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.
Обновлено в 09:34
Авто

В России распродали все автомобили Lifan X70

Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Певец Вакарчук рассказал, кто вошел в его партию «Голос»

Обновлено в 05:24
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Космос

Музею космонавтики подарили более сотни новых экспонатов

Обновлено в 09:12
Политика

Представители стран G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

Обновлено вчера в 17:36
Политика

Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»

Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Политика

Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Финансы

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Футбол

Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»

Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на «Ростов Арене» 19 мая.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

Президент Владимир Путин пообещал провести расследование вырубки леса в Иркутской области, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:57
Авто

В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка

Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Культура

Скульптура Джеффа Кунса «Кролик» продана за рекордные $91,1 млн

Обновлено в 01:20
Происшествия

Завершено следствие в отношении главы центра, где умер Марьянов

Следственный комитет (СК) закончил расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой.
Обновлено в 10:18
Здоровье

Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями

Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Гаджеты

OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580

Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено в 10:07
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Две россиянки получили ранения в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:54
Финансы

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Футбол

Курбан Бердыев уйдёт из «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев покинет свой пост после окончания текущего сезона.
Обновлено в 05:58
Наука

Генная инженерия превратила бактерию в живой спидометр

Команда принстонского профессора Земера Гитаи (Zemer Gitai) исследовала клетки синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) — довольно опасные условно-патогенные бактерии, часто встречающиеся в воде и почве.
Обновлено 14 мая в 03:00
Баскетбол

Ватутин: «Реал» является фаворитом Евролиги в этом сезоне

Баскетболисты мадридского "Реала" являются фаворитами Евролиги в этом сезоне, заявил президент московского клуба Андрей Ватутин.
Обновлено в 07:34
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