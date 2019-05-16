Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Политика
Назначена дата встречи Помпео и Меркель
Госсекретарь США Майк Помпео отправится с визитом в Берлин 31 мая, где у него пройдет встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:18
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Кино
Суд отказался запрещать въезд в Украину Федору Добронравову
В конце 2017-го года, напомним, Добронравову запретили въезд на украинскую территорию на три года — Минкультуры Украины внесло актера в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:48
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В сквер у Театра драмы привезли бетонные блоки и не подпускают людей
Утром 16 мая в сквер у Театра драмы в Екатеринбурге привезли бетонные блоки, вокруг дежурят полицейские.
Обновлено в 01:54
Здоровье
Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета
Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Путин сообщил о выявленных в Сирии недостатках российской авиации
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань
В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Авто
В России запатентовали новый Nissan Teana
Новое поколение Nissan Altima было представлено ещё в начале 2018 года.
Обновлено в 05:42
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Сына депутата от «Единой России» обвинили в терроризме и арестовали
Депутат парламента Ингушетии Закрий Мамилов сообщил, что его сына арестовали по обвинению в терроризме.
Обновлено в 06:38
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Политика
Представители стран G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен
Актуальность интерьеру придает полностью виртуальная "приборка" и широкоформатный сенсорный экран.
Обновлено в 07:49
Здоровье
Названы запахи, которые предупреждают о проблемах со здоровьем
Врачи рассказали о запахах, которые нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут сообщить о проблемах со здоровьем.
Обновлено в 03:07
Политика
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Политика
Суд удовлетворил второй иск главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти»
Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Недвижимость
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в апреле выросло на 13%
Отмечается, что всего с января по апрель 2019 года число сделок на вторичном рынке жилья возросло в полтора раза.
Обновлено в 04:15
Политика
США внесут Huawei в черный список
Американский Минторг объявил, что внесёт крупнейшую в мире компанию "Хуавэй" и все, связанные с ней, юридические лица в свой черный список.
Обновлено вчера в 23:34