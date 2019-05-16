Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Россияне оказались без сбережений

Газета.Ru06:26

Как сделать так, чтобы сбережения жителей РФ росли?!

REGNUM07:50

Большинство российских семей оказались без сбережений

Говорит Москва01:24

У 65 процентов российских семей нет никаких сбережений

Эхо Москвы01:15

«Левада-центр»: у 65% российских семей нет никаких сбережений

Коммерсантъ00:42

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

РБК00:00

Большинство российских семей осталось без сбережений

URA.Ru01:19
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Политика

Назначена дата встречи Помпео и Меркель

Госсекретарь США Майк Помпео отправится с визитом в Берлин 31 мая, где у него пройдет встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:18
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Кино

Суд отказался запрещать въезд в Украину Федору Добронравову

В конце 2017-го года, напомним, Добронравову запретили въезд на украинскую территорию на три года — Минкультуры Украины внесло актера в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:48
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В сквер у Театра драмы привезли бетонные блоки и не подпускают людей

Утром 16 мая в сквер у Театра драмы в Екатеринбурге привезли бетонные блоки, вокруг дежурят полицейские.
Обновлено в 01:54
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Здоровье

Эндокринолог назвал опасные осложнения на фоне диабета

Эндокринолог Елена Сюракшина, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, рассказала о том, какие опасные осложнения диабета существуют, что надо о них знать и как с ними бороться.
Обновлено в 08:14
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Путин сообщил о выявленных в Сирии недостатках российской авиации

Обновлено вчера в 12:31
Общество

Уроженцам и жителям Татарстана запретили въезд в китайский Фуюань

В хабаровских турфирмах висит предупреждение: «С этого года, если в загранпаспорте местом рождения указаны Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, а также Дагестан или Татарстан, то ваш въезд в составе туристической группы в Фуюань не представляется возможным».
Обновлено в 04:52
Политика

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 05:47
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Авто

В России запатентовали новый Nissan Teana

Новое поколение Nissan Altima было представлено ещё в начале 2018 года.
Обновлено в 05:42
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Сына депутата от «Единой России» обвинили в терроризме и арестовали

Депутат парламента Ингушетии Закрий Мамилов сообщил, что его сына арестовали по обвинению в терроризме.
Обновлено в 06:38
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Политика

Представители стран G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

Обновлено вчера в 17:36
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Авто

Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен

Актуальность интерьеру придает полностью виртуальная "приборка" и широкоформатный сенсорный экран.
Обновлено в 07:49
Здоровье

Названы запахи, которые предупреждают о проблемах со здоровьем

Врачи рассказали о запахах, которые нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут сообщить о проблемах со здоровьем.
Обновлено в 03:07
Политика

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, пройдет 20 мая.
Обновлено в 04:11
Политика

Суд удовлетворил второй иск главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти»

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 03:53
Недвижимость

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в апреле выросло на 13%

Отмечается, что всего с января по апрель 2019 года число сделок на вторичном рынке жилья возросло в полтора раза.
Обновлено в 04:15
Политика

США внесут Huawei в черный список

Американский Минторг объявил, что внесёт крупнейшую в мире компанию "Хуавэй" и все, связанные с ней, юридические лица в свой черный список.
Обновлено вчера в 23:34
Как работают Яндекс.Новости?
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