Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Россияне оказались без сбережений

Газета.Ru06:26

Большинство российских семей оказались без сбережений

Говорит Москва01:24

Большинство российских семей осталось без сбережений

URA.Ru01:19

У 65 процентов российских семей нет никаких сбережений

Эхо Москвы01:15

«Левада-центр»: у 65% российских семей нет никаких сбережений

Коммерсантъ00:42

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

РБК00:00

Как сделать так, чтобы сбережения жителей РФ росли?!

REGNUM07:50
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Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

Обновлено в 06:13
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин начал переговоры с президентом Австрии

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Общество

Принц Гарри принял извинения снимавших его загородный дом папарацци

Обновлено в 07:16
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

В качестве одной из версий в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки самолета.
Обновлено в 06:51
Общество

Археологи нашли в Москве древнерусские монеты XV–XVI веков

Археологи в Москве обнаружили четыре древнерусских монеты XV–XVI веков. Об этом 16 мая сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 06:38
Политика

Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Экономика

Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России

Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь пропустила день рождения младшего сына

Вчера, 15 мая, младшему сыну экс-участницы «ДОМа-2» исполнилось три года. Дарья Пынзарь не смогла быть в этот день рядом с Давидом.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли пять человек

Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек.
Обновлено в 06:56
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал о первых днях отцовства

Друг принца рассказал, что после рождения сын принц постоянно улыбается и ходить с горящими от счастья глазами.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 02:38
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Авто

Ford Focus ST нового поколения стал универсалом

Компания Ford представила на европейском рынке Focus ST четвертого поколения в кузове универсал.
Обновлено в 06:17
Здоровье

Энцефалитных клещей нашли во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксированы первые укусы энцефалитных клещей.
Обновлено в 08:00
ЖКХ

Госдума приняла в первом чтении поправки в жилищный кодекс

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Жилищный кодекс, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна не всегда прислушивается к матери

17-летняя девушка отметила, что часто советуется с родительницей, но не всегда прислушивается к ней.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Тодоренко оправдалась за фотошоп фигуры после родов

Нет, и живой пример тому - экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко, которая в одном из новых постов собралась учить подписчиц похудению после родов, но добавила «отфотошопленное» фото.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.
Обновлено в 06:58
Политика

Саудовская Аравия признала крымчан россиянами

Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами. Мусульмане полуострова получают визы в посольстве королевства в Москве.
Обновлено вчера в 19:10
Космос

Раскрыта точность прогнозов погоды России

По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 04:20
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