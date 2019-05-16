Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбереженийРБК 00:00
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Читать в источнике
Оценить266
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
Обновлено в 06:13
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин начал переговоры с президентом Австрии
Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
В качестве одной из версий в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки самолета.
Обновлено в 06:51
Общество
Археологи нашли в Москве древнерусские монеты XV–XVI веков
Археологи в Москве обнаружили четыре древнерусских монеты XV–XVI веков. Об этом 16 мая сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 06:38
Политика
Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Экономика
Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России
Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь пропустила день рождения младшего сына
Вчера, 15 мая, младшему сыну экс-участницы «ДОМа-2» исполнилось три года. Дарья Пынзарь не смогла быть в этот день рядом с Давидом.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли пять человек
Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек.
Обновлено в 06:56
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о первых днях отцовства
Друг принца рассказал, что после рождения сын принц постоянно улыбается и ходить с горящими от счастья глазами.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Авто
Ford Focus ST нового поколения стал универсалом
Компания Ford представила на европейском рынке Focus ST четвертого поколения в кузове универсал.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Энцефалитных клещей нашли во Владимирской области
Во Владимирской области зафиксированы первые укусы энцефалитных клещей.
Обновлено в 08:00
ЖКХ
Госдума приняла в первом чтении поправки в жилищный кодекс
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Жилищный кодекс, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна не всегда прислушивается к матери
17-летняя девушка отметила, что часто советуется с родительницей, но не всегда прислушивается к ней.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Тодоренко оправдалась за фотошоп фигуры после родов
Нет, и живой пример тому - экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко, которая в одном из новых постов собралась учить подписчиц похудению после родов, но добавила «отфотошопленное» фото.
Обновлено вчера в 15:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому.
Обновлено в 06:58
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан россиянами
Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами. Мусульмане полуострова получают визы в посольстве королевства в Москве.
Обновлено вчера в 19:10
Космос
Раскрыта точность прогнозов погоды России
По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено в 07:19