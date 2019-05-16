Экономика
65% российских семей не имеют сбереженийСаминвестор вчера в 03:59
Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений. Об этом свидетельствуют результаты опросов «Левада-центра», проведённый в апреле текущего года, сообщает «РБК». Доля семей, не имеющих возможность сберегать, фактически не меняется с 2012 года.
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Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Обновлено вчера в 03:53
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено вчера в 09:24
Гаджеты
ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой
Обновлено вчера в 14:30
Авто
11 модификаций Волги ГАЗ-21, которых как бы не было
ГАЗ-21 вдохновила целое поколение российских кастомайзеров. 20 самых выдающихся вариаций на тему этой Волги — тут.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Россиянам могут добавить дополнительный день отпуска
Издание отмечает, что с этого года каждый официально трудоустроенный гражданин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, чтобы пройти диспансеризацию.
Обновлено 15 мая в 21:14
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Как в Екатеринбурге после вмешательства Путина прошел четвертый день протеста за сквер
В Екатеринбурге завершился четвертый день стихийной акции протеста в защиту сквера у Театра драмы.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Хоккей
Хартли: у Латвии нет другого выхода, кроме как обыгрывать Россию и Швецию
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги встречи с Чехией (3:6) на ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
В подлодках проекта «Ясень-М» обнаружен ряд конструктивных недостатков
Рахманов подчеркнул, что данный вопрос остается открытым.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты
OnePlus 7 Pro стоит в Китае всего $580
Стоимость OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro в Китае В Китае базовая версия OnePlus 7 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ предлагается за $436, которая в Европе является максимальной и стоит €610.
Обновлено вчера в 10:07
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено 15 мая в 10:46
Футбол
Мирзов ударил игрока «Урала» из-за национальных оскорблений
Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич: «Постоянно ругалась с мужем. Думала, что разведемся»
32-летняя актриса призналась, что с появлением второго ребенка долго не могла привыкнуть к новому ритму жизни.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Япония запретила полеты дронов над военными базами США
Верхняя палата парламента Японии запретила полеты дронов над американскими военными объектами без получения особого разрешения, сообщает Киодо.
Обновлено в 00:57