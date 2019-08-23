Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетниковФедералПресс 00:27
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области. Это Ленинградская, Пензенская области, Алтай и Чечня.
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Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
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Обновлено 21 августа в 23:33
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Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
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Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум в России
Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США
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В России дан старт продажам смартфона Samsung Galaxy Note 10
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Транспорт
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Армия и оружие
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Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.
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Здоровье
Минздрав предложил новую схему учета младенцев с малым весом
Минздрав предложил дополнить медицинские критерии рождения, уточнив срок продолжительности жизни детей, родившихся рано и с малым весом, которых можно считать живорожденными, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:10
Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
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Происшествия
Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией
Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 08:35
Культура
В Крым с культурной миссией приедет делегация из Италии
Обновлено в 03:20
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
Шоурум с автомобилями Aurus, аналогичный появившемуся выставочному центру в «Москва-Сити», может открыться в Китае в ближайшие два года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Почти 35 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2019 году
С начала 2019 года в Московской области было заготовлено 34,7 тыс. литров донорской крови.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.
Обновлено в 08:08
Культура
250-летие со дня рождения баснописца Ивана Крылова отметят в Самаре
Праздник, посвященный 250-летию со дня рождения баснописца Ивана Крылова, пройдет 26 августа в Самаре, 23 августа сообщает «АиФ Самара».
Обновлено в 08:34
Происшествия
Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности
Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.
Обновлено в 08:28
Здоровье
Аллергикам посоветовали не пить абсент
Москвичам с аллергией на пыльцу посоветовали не пить абсент и вермут, а также не есть арбузы или дыни как минимум до сентября.
Обновлено в 07:15
Общество
В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками
Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану вызвали в суд скорую помощь
В Лефортовский суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 05:46
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:12
Экономика
Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит шесть подлодок
По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе, в 2020 году ВМФ России на свое вооружение получит сразу шесть подводных лодок, четыре из которых — атомные.
Обновлено в 00:43
Общество
AliExpress разрешил россиянам возвращать покупки без объяснения причин
AliExpress упростил процедуру возврата товара. Теперь его можно вернуть в течение двух недель после получения без объяснения причин.
Обновлено в 07:52
Политика
В комиссию Думы по внешнему вмешательству поступают новые материалы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Обновлено в 07:49
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Обновлено в 01:58