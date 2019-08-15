Происшествия
Большинство пассажиров после ЧП с самолетом отказались лететь в КрымВести Подмосковья 13:29
Багаж пассажиров с потерпевшего крушение судна доставляется в аэропорт для последующей передаче владельцам. То, что было забыто на борту самолета, сфотографируют и разместят на специально созданной странице на официальном сайте авиакомпании. Их отправят на хранение в аэропорт Жуковский.
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Еще 65 пассажиров совершившего жесткую посадку самолета A321 вылетели в Симферополь
Агентство Москва13:58
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