Происшествия

Большинство пассажиров после ЧП с самолетом отказались лететь в КрымВести Подмосковья 13:29

Багаж пассажиров с потерпевшего крушение судна доставляется в аэропорт для последующей передаче владельцам. То, что было забыто на борту самолета, сфотографируют и разместят на специально созданной странице на официальном сайте авиакомпании. Их отправят на хранение в аэропорт Жуковский.
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