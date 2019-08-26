Экономика
Большинство налоговых преференций оказались неэффективнымиИзвестия 19:53
Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными. Это следует из расчетов Минфина, которые проанализировали «Известия». Отмечается, что окупились и принесли прибыль лишь 87 млрд из 253 млрд рублей (сумма льгот по налогам на прибыль).
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Происшествия
На северо-западе Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара в кафе
На северо-западе Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара в кафе на первом этаже.
Обновлено в 20:45
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
Обновлено в 20:54
Политика
Жириновский предложил условия для возвращения России в G8
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об условиях, какие Россия может потребовать для своего возвращения в G8.
Обновлено в 20:50
Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП
Около 18:40 столкнулись Volkswagen Touareg, Daewoo Nexia и Mazda. Как сообщает E1.RU, ранены пять человек.
Обновлено в 21:53
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Обновлено в 20:11
Космос
Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами
Из курса античной истории многим запомнилась история о том, как математик Архимед придумал хитроумный способ для того, чтобы уничтожить римский флот, осадивший Сиракузы: сфокусировав солнечные лучи на деревянных кораблях при помощи бронзовых зеркал, защитники города подожгли их.
Обновлено в 00:04
Наука
Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами
Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
Обновлено 23 августа в 06:28
Происшествия
В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали
Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.
Обновлено в 09:21
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Авто
ВАЗ представил свою версию пикапа ВАЗ-21043-33
Мелкосерийный выпуск ВАЗ-21043-33 «Жигули» на мощностях «ВАЗинтерсервиса» продлился всего четыре года – до 1997 года.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко
Рынска заявила в Facebook, что «не уследила» за супругом и теперь страдает от депрессии, но сообщила, что теперь у нее «с Игорем будет ребенок» – «здоровая девочка», если «судить по супер-прогрессивным скринингам».
Обновлено в 19:22
Экономика
МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании
Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 15:47
Политика
В Госдуме предложили вернуть в России смертную казнь
В Госдуме выступили с предложением вернуть на территории России такой вид наказания, как смертная казнь.
Обновлено в 12:50
Общество
Университет Белгорода начал диалог с сирийскими абитуриентами в Алеппо
Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова стал первым из российских вузов, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Взлет, маневры и посадка: кадры учений Су-30СМ над Крымом
Пуски ракет класса «воздух-воздух» по воздушным целям условного противника выполнили экипажи истребителей Су-30СМ поколения 4++ на полигоне боевой подготовки в Крыму.
Обновлено в 22:00
Общество
В американском Кливленде откроют бюст Юрия Гагарина
В Русском культурном саду Кливленда, штат Огайо, США, 25 августа будет открыт бюст Юрия Гагарина работы украинского скульптора Алексея Леонова.
Обновлено в 04:51
Кино
Кит Харрингтон сыграет в «Вечных» киновселенной Marvel
Обновлено в 06:11
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено в 16:26
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено в 21:26