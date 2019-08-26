Экономика

Большинство налоговых преференций оказались неэффективнымиИзвестия 19:53

Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными. Это следует из расчетов Минфина, которые проанализировали «Известия». Отмечается, что окупились и принесли прибыль лишь 87 млрд из 253 млрд рублей (сумма льгот по налогам на прибыль).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России 66% налоговых льгот признаны неэффективными

ГлобалМСК.ру20:08

Налоговые преференции в России оказались неэффективными

Deita.ru21:30

Большая часть налоговых преференций оказалась неэффективной

Телеканал 360°21:27

Большинство налоговых преференций для бизнеса в регионах оказались неэффективны, показали расчеты Минфина

Южный Федеральный20:58

«Известия»: большинство налоговых льгот для бизнеса оказались неэффективными

ТАСС21:39

Большинство налоговых преференций оказались неэффективными

Известия19:53

Бизнес требует сдержать рост налогов на коммерческую недвижимость

Навигатор Киров10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Происшествия

На северо-западе Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара в кафе

На северо-западе Москвы эвакуировали жилой дом из-за пожара в кафе на первом этаже.
Обновлено в 20:45
Экономика

Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками

"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Музыка

Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Обновлено в 08:16
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
Обновлено в 20:54
Политика

Жириновский предложил условия для возвращения России в G8

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об условиях, какие Россия может потребовать для своего возвращения в G8.
Обновлено в 20:50
Происшествия

В Екатеринбурге пять человек пострадали в страшном ДТП

Около 18:40 столкнулись Volkswagen Touareg, Daewoo Nexia и Mazda. Как сообщает E1.RU, ранены пять человек.
Обновлено в 21:53
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Обновлено в 20:11
Политика

Трамп сделал заявление о возможном приглашении Путина на саммит G7

Обновлено в 03:05
Космос

Илон Маск предложил обогреть Марс гигантскими зеркалами

Из курса античной истории многим запомнилась история о том, как математик Архимед придумал хитроумный способ для того, чтобы уничтожить римский флот, осадивший Сиракузы: сфокусировав солнечные лучи на деревянных кораблях при помощи бронзовых зеркал, защитники города подожгли их.
Обновлено в 00:04
Наука

Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами

Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
Обновлено 23 августа в 06:28
Происшествия

В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали

Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.
Обновлено в 09:21
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Хоккей

«Спартак» проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

Обновлено в 10:56
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Здоровье

В Великобритании собака по запаху диагностировала рак у женщины

Обновлено в 13:20
Авто

ВАЗ представил свою версию пикапа ВАЗ-21043-33

Мелкосерийный выпуск ВАЗ-21043-33 «Жигули» на мощностях «ВАЗинтерсервиса» продлился всего четыре года – до 1997 года.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко

Рынска заявила в Facebook, что «не уследила» за супругом и теперь страдает от депрессии, но сообщила, что теперь у нее «с Игорем будет ребенок» – «здоровая девочка», если «судить по супер-прогрессивным скринингам».
Обновлено в 19:22
Экономика

МВФ не даст Белоруссии кредитов до конца предвыборной кампании

Белоруссия не будет вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о реализации новой страновой программы ближайшие год-полтора, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 15:47
Политика

В Госдуме предложили вернуть в России смертную казнь

В Госдуме выступили с предложением вернуть на территории России такой вид наказания, как смертная казнь.
Обновлено в 12:50
Общество

Университет Белгорода начал диалог с сирийскими абитуриентами в Алеппо

Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова стал первым из российских вузов, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Взлет, маневры и посадка: кадры учений Су-30СМ над Крымом

Пуски ракет класса «воздух-воздух» по воздушным целям условного противника выполнили экипажи истребителей Су-30СМ поколения 4++ на полигоне боевой подготовки в Крыму.
Обновлено в 22:00
Общество

В американском Кливленде откроют бюст Юрия Гагарина

В Русском культурном саду Кливленда, штат Огайо, США, 25 августа будет открыт бюст Юрия Гагарина работы украинского скульптора Алексея Леонова.
Обновлено в 04:51
Кино

Кит Харрингтон сыграет в «Вечных» киновселенной Marvel

Обновлено в 06:11
Футбол

Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Политика

В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов

Обновлено в 16:26
Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Здоровье

Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России

Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено в 21:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное