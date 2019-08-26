Экономика
Большинство налоговых преференций оказались неэффективнымиИзвестия 19:53
Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными. Это следует из расчетов Минфина, которые проанализировали «Известия». Отмечается, что окупились и принесли прибыль лишь 87 млрд из 253 млрд рублей (сумма льгот по налогам на прибыль).
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Минфин впервые оценил объем неэффективных льгот для бизнеса. В целом положительно повлияли на местные бюджеты региональные преференции по налогам на прибыль и имущество на сумму всего 87 млрд рублей, следует из расчетов ведомства за 2018 год, которые проанализировали «Известия».Известия17:01
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