Большинство работодателей (58%) не планируют выдавать премии своим сотрудникам по итогам работы за год. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

с чего всё началось

Большинство работодателей не станут премировать сотрудников по итогам работы за год, сообщает приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Rabota.ru. Откажутся от премирования работников 58% компаний, 24% дадут премии только некоторым категориям сотрудников.

Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года

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