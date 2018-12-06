Общество
Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года
Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам годаИзвестия03:07
Большинство работодателей не станут премировать сотрудников по итогам работы за год, сообщает приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Rabota.ru. Откажутся от премирования работников 58% компаний, 24% дадут премии только некоторым категориям сотрудников.
Известия03:07
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Большинство работодателей (58%) не планируют выдавать премии своим сотрудникам по итогам работы за год. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.ТАССвчера в 19:08
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Исследование: 58% работодателей не намерены премировать сотрудников к Новому году
RT на русскомвчера в 19:17
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