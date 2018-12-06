Общество

Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года
Известия
03:07

Большинство работодателей не станут премировать сотрудников по итогам работы за год, сообщает приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Rabota.ru. Откажутся от премирования работников 58% компаний, 24% дадут премии только некоторым категориям сотрудников.
Известия03:07
с чего всё началось

Эксперты: 58% работодателей не будут премировать сотрудников к Новому году

Большинство работодателей (58%) не планируют выдавать премии своим сотрудникам по итогам работы за год. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
ТАССвчера в 19:08

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Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года

Известия03:07

Большинство работодателей – 58% — не будут выдавать премии сотрудникам к Новому году

Эхо Москвы00:15

Большинство работодателей в России отказались выдавать новогодние премии

Lenta.ruвчера в 22:35

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ФАНвчера в 20:07

Исследование: 58% работодателей не намерены премировать сотрудников к Новому году

RT на русскомвчера в 19:17

Эксперты: 58% работодателей не будут премировать сотрудников к Новому году

ТАССвчера в 19:08
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