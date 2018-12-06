Самыми щедрыми на новогодние премии оказались работодатели из сферы IT и образования, а самыми скупыми - из сфер строительства и недвижимости. Пресс-служба Rabota.ru сообщает, что исследование было проведено на основе опроса 300 работодателей из всех регионов России в ноябре этого года.

с чего всё началось

Большинство работодателей не станут премировать сотрудников по итогам работы за год, сообщает приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Rabota.ru. Откажутся от премирования работников 58% компаний, 24% дадут премии только некоторым категориям сотрудников.

Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года

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