Общество
Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам года
Большинство компаний не станут премировать сотрудников по итогам годаИзвестия03:07
Большинство работодателей не станут премировать сотрудников по итогам работы за год, сообщает приводит ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса Rabota.ru. Откажутся от премирования работников 58% компаний, 24% дадут премии только некоторым категориям сотрудников.
Известия03:07
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с чего всё началось
Самыми щедрыми на новогодние премии оказались работодатели из сферы IT и образования, а самыми скупыми - из сфер строительства и недвижимости. Пресс-служба Rabota.ru сообщает, что исследование было проведено на основе опроса 300 работодателей из всех регионов России в ноябре этого года.ТАССвчера в 19:08
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Исследование: 58% работодателей не намерены премировать сотрудников к Новому году
RT на русскомвчера в 19:17
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