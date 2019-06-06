Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лигиИзвестия 07:18

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 6 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Так, за расширение лиги с 16 до 18 команд выступили 15 клубов.

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