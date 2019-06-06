Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лигиИзвестия 07:18

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 6 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Так, за расширение лиги с 16 до 18 команд выступили 15 клубов.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«У нас большинство команд перебиваются с хлеба на воду». Почему расширять РПЛ рано, и чем это грозит

Матч ТВ14:22

Почему расширение РПЛ – это круто

Спорт-Экспресс14:15

18 команд в РПЛ — это бред. Нужно 12, плей-офф за Лигу Европы и другие элементы шоу

Sport24.ru09:10

РПЛ на пути к расширению до 18 клубов. Лимит на легионеров не обсуждался на собрании лиги

ТАСС14:11

Поддерживаете ли вы расширение РПЛ до 18 клубов?

Чемпионат09:39

📅Все, что нужно знать о расширении РПЛ

Sports.ru08:03

Расширение лиги поддержали все клубы РПЛ. Кроме «Спартака»

Sport.ru06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Технологии

«Мегафон» и Cinia Oy проложат оптический кабель от Токио до Хельсинки

Кабель, проложенный вдоль арктического побережья России, соединит Токио и Хельсинки, его протяжённость составит около 10 тыс. км. Соглашение было подписано сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал свою работу сегодня, 6 июня.
Обновлено в 09:17
Общество

ВЦИОМ назвал самое известное у граждан России произведение Пушкина

Социологи выяснили, что в целом после окончания школы граждане России чаще всего перечитывали Пушкина, Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Михаила Лермонтова.
Обновлено в 04:52
Наука

Создана система ИИ для определения причин крика младенцев

Специалисты уверены: новый тип ИИ облегчит задачу родителям, часто затрудняющимся определить причину крика ребенка, а также поспособствует качественной заботе о малышах в медицинских учреждениях.
Обновлено в 08:12
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя

Обновлено в 12:16
Кино

Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»

Обновлено в 10:20
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Теннис

Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Обновлено в 07:34
Игры

Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса

Компания Google официально представит новый стриминговый сервис Stadia сегодня в 19:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:36
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено в 11:32
Армия и оружие

В день крушения «Боинга», сбитого в Донбассе, в Ростовской области находились около 200 российских военнослужащих

Согласно выводам международной следственной группы, малайзийский "Боинг" был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного из Курска в Донбасс, а после катастрофы возвращенного обратно.
Обновлено вчера в 20:05
Авто

Mercedes-Benz опубликовал тизер кроссовера GLB-Class

В социальных сетях официальные представители немецкой компании опубликовали первый тизер для своего компактного кроссовера, о котором в последние дни ходило немало слухов.
Обновлено в 08:40
Культура

Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения

6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Экономика

Россиянок поддержат за рождение первенца

Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

В ОБСЕ опровергли слова о предложении Кучмы по деблокированию Донбасса

Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что первыми предложение о разблокировании Донбасса заговорили представители ДНР и ЛНР, а не представитель Киева Леонид Кучма, как сообщалось ранее.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии

Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Гаджеты

В России снизили цены на смартфоны Honor

На сайте shop.huawei.ru действуют скидки в размере до пяти тысяч рублей на некоторые модели смартфонов.
Обновлено вчера в 06:13
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Общество

Круглогодичный курорт «Тропический остров» будет создан в Подмосковье

Обновлено в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное