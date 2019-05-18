Футбол

Большинство футболистов «Барселоны» против прихода Антуана ГризманнаВести.Ru 08:15

Раздевалка чемпионов Испании выступила против прихода француза. Главной причиной стало то, что прошлым летом Гризманн отклонил предложение "Барселоны", но не только отказал каталонцам, но постарался сделать из этого шоу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: Игроки «Барселоны» против перехода Гризманна

Советский спорт07:57

Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна

Sports.ru05:44

СМИ: Гризманн близок к переходу в «Барселону»

Матч ТВ06:39

Источник: игроки «Барселоны» против перехода Гризманна в команду

Спорт-Экспресс06:36

Игроки «Барселоны» не хотят видеть Гризманна в команде

Sport.ru07:59

СМИ: игроки «Барселоны» выступают против перехода Гризманна из «Атлетико»

РИА Новости07:44

Diario: игроки «Барселоны» выступили против покупки Гризманна

Бомбардир.ру06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

Обновлено 16 мая в 06:02
Хоккей

Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Музыка

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»

Обновлено в 05:37
Футбол

Капитан «Уотфорда» был алкоголиком и сидел в тюрьме. Грасия его фанат

После выхода «Уотфорда» в финал и на протяжении нескольких недель в Англии вспоминают не успех нового тренера, а тяжелый путь капитана команды Троя Дини – 30-летнего форварда, который за последние годы стал символом клуба.
Обновлено в 01:41
Политика

Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

Обновлено в 08:48
Политика

Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Здоровье

Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Происшествия

Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул

Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Космос

Зонд MRO совершил 60 тысяч оборотов вокруг Марса

Обновлено в 08:27
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

У бывших чекистов изъяли 12 миллиардов рублей

Правоохранители изъяли на трёх квартирах полковника ФСБ Кирилла Черкалина наличные деньги и драгоценности на 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 10:32
Наука

Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым

Предполагается, что тестирование Matrix на истребителе F-16 версии Block 30 состоится до конца текущего года.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть" Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено в 07:01
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

«Переживаю, плачу»: Ольга Бузова разочаровалась в очередном поклоннике

Ольга Бузова опубликовала новый пост в своем Instagram, пожаловавшись подписчикам на очередное предательство.
Обновлено в 08:00
Авто

Эксперт назвал топ-5 лучших бюджетных автомобилей для новичков

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал в интервью iReactor пять идеальных автомобилей для начинающих водителей.
Обновлено в 06:16
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне

Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Общество

Прощание с Сергеем Доренко началось в Москве

Церемония прощания с Сергеем Доренко проходит на Троекуровском кладбище. Сразу после неё тело известного журналиста будет кремировано.
Обновлено вчера в 04:15
Общество

В огороженном сквере у Театра драмы установят видеокамеры

Обновлено в 08:20
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком

Указ избранного президента Украины Владимира Зеленского о планируемом роспуске Верховной Рады, текст которого появился в СМИ, не соответствует действительности.
Обновлено в 08:27
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Футбол

Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не Лунина

Руководство Реала настаивает на том, чтобы вторым вратарем команды был украинец Андрей Лунин, который на правах аренды в этом сезоне играет в Леганесе.
Обновлено в 07:27
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное