Экономика
Большинство французов выступают за четырехдневную рабочую неделюКоммерсантъ 04:03
Больше половины французов (60%) хотели бы получить третий выходной, пусть и ценой увеличения продолжительности рабочего дня. Таковы результаты опроса, проведенного аутсорсинговой компанией ADP. При этом только 17% опрошенных готовы на уменьшение заработной платы при четырехдневной рабочей неделе.
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