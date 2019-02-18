Экономика

Большинство банков оказались не готовы противостоять кибератакамИзвестия 02:11

Большинство банков не готовы противостоять кибератакам, свидетельствует результаты исследования, проведенного компанией Group-IB, которая специализируется на информационной безопасности.
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Большинство банков оказались не готовы противостоять кибератакам

Известия02:11

Эксперты: 74% подвергшихся кибератакам банков РФ и Восточной Европы не были к ним готовы

ТАССвчера в 16:13

Больше 70 процентов российских банков не готовы противостоять хакерским атакам — Group-IB

Реальное времявчера в 17:55

Три четверти банков оказались не готовы к кибератакам

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Group-IB заявила об уязвимости более 70% мировых банков к хакерским атакам

Rambler News Serviceвчера в 16:01

Почему банки оказались не готовы к атакам хакеров

РБКвчера в 16:00

Исследование Group-IB: более 70% банков не готовы противостоять кибератакам

CNewsвчера в 16:00
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Происшествия

Полковник Квачков вышел на свободу

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:40
Общество

Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. Он руководил модным домом Chanel с 1983 года.
Обновлено в 06:40
Общество

Роскачество назвало лучшие российские вина

Обновлено в 05:36
Происшествия

ДТП на трассе М-4 «Дон» с участием микроавтобуса: есть погибшие

На 999 километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Дербентском районе Дагестана введён режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введён на территории Дербентского района Дагестана.
Обновлено в 03:32
Политика

Медведев предостерег от необоснованного роста тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев предостерег глав регионов от ситуаций, когда тариф в рамках реформы вывоза мусора вырос, а люди изменений не видят.
Обновлено в 06:27
Экономика

За 2018 год объём хищений с платежных карт граждан РФ вырос на 44%

Средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году превысила 3,3 тыс. рублей, что по сравнению с 2017 годом больше на 9,6%. Как пояснил Скобелкин, такой рост обусловлен увеличением количества и объёмов несанкционированных операций.
Обновлено в 07:05
Политика

Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с Россией

Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Москве подростки напали на лейтенанта полиции, сообщил источник

На юго-востоке Москвы подростки избили лейтенанта полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:21
Происшествия

У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож

Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.
Обновлено в 03:23
Политика

Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в результате вооружённого конфликта в Донбассе погибли более 2,9 тыс. военнослужащих украинских вооружённых сил.
Обновлено в 06:38
Политика

В Госдуме проверят публикацию о запрете на покупку машины без гаража

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания поручил комитетам по информационной политике и безопасности провести расследование в связи с публикацией в СМИ информации, что в нижней палате парламента обсуждается идея запрета на покупку автомобиля без гаража.
Обновлено в 06:54
Политика

Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США

Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".
Обновлено в 01:20
Культура

Сын Децла выступил против съемок фильма об отце

О своем решении снять документальный фильм о Децле журналист Роман Супер сообщил 18 февраля, начав кампанию по сбору средств.
Обновлено в 04:52
Общество

Познер извинился за шутку о китайцах

Телеведущий Владимир Познер на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу назвал «очень неудачной шуткой» свое высказывание в адрес китайцев, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:39
Общество

В России предложили закрывать супермаркеты по выходным

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Транспорт

Минтранс разрешил пользоваться электронным посадочным талоном

Перевозчик обязан сообщать пассажирам о возможности использования электронного талона, в том числе на своем сайте.
Обновлено в 06:28
Политика

Глава OMV заявил об окончании украинской монополии на транзит газа

Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.
Обновлено в 04:11
Футбол

Замглавреда «Эха Москвы» Бунтман извинился перед болельщиками «Зенита»

Заместитель главного редактора Эха Москвы извинился в эфире перед болельщиками Зенита за критику и отказался вести радиопередачу.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео

Индийский многоцелевой истребитель Су-30МКИ во время учений Vayu Shakti 2019, проходящих в феврале на полигоне Похран в штате Раджастхан (Индия), продемонстрировал сброс бомб с лазерным наведением Griffin LGB (Laser Guided Bomb).
Обновлено в 02:50
Политика

В Минэкономразвития оценили ущерб от ограничительных мер

Как указывается в представленной Минэкономразвития статистике, на конец 2018 года 62 страны ввели против России 159 ограничительных мер, что привело к нанесению предполагаемого ущерба в размере $6,3 млрд.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В администрации Щелковского района Подмосковья идут обыски

Следователи СК проводят обыски в администрации Щелковского района Московской области.
Обновлено в 04:25
Политика

Почему в Испании делают героев из пособников Гитлера

Испания не входила в число союзников Гитлера, однако перед тем как тысячи добровольцев отправились на Восточный фронт, они принесли присягу «в абсолютной верности главе немецкой армии Адольфу Гитлеру в борьбе против коммунизма».
Обновлено вчера в 10:15
Общество

Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников

Госдума приняла в окончательном чтении закон об уменьшении финансовой нагрузки на ипотечных должников.
Обновлено в 04:33
Политика

Лавров прокомментировал блокировку проекта RT в Facebook

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал блокировку администрацией Facebook проекта In The Now.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

The National Interest оценил российский танк Т-90МС

Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено вчера в 21:57
Политика

Польша строит канал через Балтийскую косу в обход России

По задумке польских властей, канал позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг в обход территориальных вод РФ, тогда как сейчас они вынуждены проходить через российский Балтийск, где находится главная база Балтфлота.
Обновлено в 04:54
Экономика

ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено вчера в 07:36
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