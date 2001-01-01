Экономика

Европейские фондовые рынки торгуются без единой динамикиФинмаркет 06:31

На этой неделе возобновятся переговоры представителей Китая и США по поводу торгового соглашения. Новый раунд переговоров пройдет в Шанхае, куда отправятся министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Большинство азиатских рынков акций завершило торги в красной зоне

Финмаркет08:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:17, Вашингтон
Наука

Инженеры создали линзы, способные менять масштаб изображения

Обновлено вчера в 15:10
Общество

Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue

Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Политика

На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста

Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
Обновлено в 06:56
Общество

Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву

Обновлено в 03:55
Футбол

Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»

Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ.
Обновлено в 06:45
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Кино

Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за первый уикенд

Обновлено в 07:31
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 09:06
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Экономика

В России запретят анонимные электронные платежи

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе не пришла в суд

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Обновлено в 07:44
Здоровье

В Индии родился ребёнок-русалка

Обновлено в 07:36
Общество

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек

Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток

Обновлено в 09:02
Авто

Прототип внедорожника Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах

Фотошпионам удалось запечатлеть на дорожных испытаниях обновленный прототип внедорожника Lynk & Co 05 Coupe.
Обновлено в 09:03
Гаджеты

Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины

Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Сын Михаила Боярского опубликовал фото отца без шляпы

Обновлено в 03:47
Происшествия

Правозащитники сообщили о новом деле о пытках в ярославской колонии

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в связи с публикацией в «Новой газете» новых видео пыток в исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 07:06
Происшествия

Бывший челябинский вице-губернатор устроил ДТП на «встречке»

Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов стал виновником аварии, в результате которой пострадали три человека, за жизнь одной девушки сейчас борются врачи, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 08:48
Авто

Озвучена стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с «автоматом»

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Политика

СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Сахалин стал большой потерей для Китая

В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
Политика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:22
Политика

Уволен глава полиции Днепропетровской области

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Политика

На Украину вернули собаку задержанных в России моряков

Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Авто

Маленькая пятидверка Ford Ka+ осенью распрощается с Европой

Поставки самой маленькой модели Форда, пятидверки Ka+, в Европу из Индии будут официально прекращены в сентябре.
Обновлено в 04:28
Футбол

Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»

Обновлено в 08:36
ещё по теме
Роберт Лайтхайзер
Американский юрист
Американский юрист и политик. В 1969 году окончил Джорджтаунский университет со степенью бакалавра искусств, в 1973 году там же получил степень доктора права.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стивен Мнучин
Американский предприниматель
Американский предприниматель, бывший сотрудник банка Goldman Sachs, после победы Дональда Трампа назначенный на должность министра финансов в кабинете избранного президента. С 13 февраля 2017 года министр финансов США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное