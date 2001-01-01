Экономика
Европейские фондовые рынки торгуются без единой динамикиФинмаркет 06:31
На этой неделе возобновятся переговоры представителей Китая и США по поводу торгового соглашения. Новый раунд переговоров пройдет в Шанхае, куда отправятся министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:17, Вашингтон
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Авто
Прототип внедорожника Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах
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Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
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Сын Михаила Боярского опубликовал фото отца без шляпы
Обновлено в 03:47
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Правозащитники сообщили о новом деле о пытках в ярославской колонии
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Происшествия
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Бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов стал виновником аварии, в результате которой пострадали три человека, за жизнь одной девушки сейчас борются врачи, сообщили в региональном управлении МВД.
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Политика
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Сахалин стал большой потерей для Китая
В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
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Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
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Обновлено в 08:22
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На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
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Маленькая пятидверка Ford Ka+ осенью распрощается с Европой
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