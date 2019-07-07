Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК. Годовая инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Политика Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Политика Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Происшествия На азотном заводе в Турции прогремел взрыв На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.

Политика Медведчук рассказал, как стал кумом Путина Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.

Происшествия В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута, пишут СМИ Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.

Политика Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.

Футбол Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико» Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.

Футбол Экс-игрок «Ювентуса» не впечатлен успехами Роналду в клубе Бывший игрок "Ювентуса" Эдгар Давидс прокомментировал игру португальского нападающего Криштиану Роналду в итальянской команде, передает AS.

Происшествия Задержаны 16 человек после взрыва автомобиля в Турции Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 16 человек, подозреваемых в причастности к взрыву автомобиля в городе Рейханлы, 7 июля сообщает Anadolu.

Политика Подводников похоронили в Петербурге Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.

Космос Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала необычное фото дочери Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.

Политика Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова призналась о переживаниях за свою дочь Известная российская певица приняла участие в проекте «Страхи», в передаче она рассказала о переживаниях за свою дочь, проживающую в Великобритании.

Футбол Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки Стали известны стартовые составы на финал Кубка Америки между Бразилией и Перу.

Происшествия В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.