Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК. Годовая инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

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