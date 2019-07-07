Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капустаКоммерсантъ 04:32
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК. Годовая инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.РБК03:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым
Состояние семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую систематически избивали родственники, по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля).
Обновлено в 03:39
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Футбол
Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Политика
Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере
Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
«Мужик с трудом держался на ногах». Новые подробности спецоперации украинских спецслужб по поимке главного свидетеля по делу МН17
«Мужик с трудом держался на ногах», — сказал источник.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса
Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ
Обновлено в 14:55
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области.
Обновлено в 06:02
Футбол
Сегодня в финале Кубка Америки Бразилия сыграет против Перу
Встреча пройдет на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и начнется в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 05:03
Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Баскетбол
Официально: Роуз стал игроком «Детройта»
Обновлено в 15:21
Авто
Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Xcover 4 2017 неожиданно получил Android Pie
В компании приняли решение об активном выпуске Android Pie для разных устройств, и накануне был обновлен старенький защищённый аппарат Galaxy Xcover 4. Добавим, что не так давно дебютировал преемник данного аппарата.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Происшествия
На азотном заводе в Турции прогремел взрыв
На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.
Обновлено в 14:44
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский заявил о планах восстановить мост у Станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, расположенный у пешеходного пункта пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.
Обновлено в 15:12
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Незадолго до смерти Жанна Фриске призналась, что рождение сына являлось незапланированным
Незадолго до смерти Жанна Фриске признавалась, что появление на свет сына Платона являлось незапланированным.
Обновлено в 05:36