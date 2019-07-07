Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капустаКоммерсантъ 04:32

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК. Годовая инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
РБК03:03

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В России цены на капусту превзошли рост инфляции в 17 раз

URA.Ru04:24

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

РБК03:03

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

РИА Новости06:13

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Газета.Ru08:02

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Коммерсантъ04:32

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Говорит Москва03:27

Темпы роста цен на многие товары и услуги по итогам прошлого года многократно превзошли инфляцию

Эхо Москвы09:04
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Политика

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Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Спорт

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Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии

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Политика

Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
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Политика

Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Общество

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Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
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В Санкт-Петербург прибыл патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл прилетел в Санкт-Петербург 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.
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Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Армия и оружие

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Наращивание войск РФ на границе с Украиной есть не какое-либо новое продвижение, а всего лишь ротация, резюмировал Курт Волкер.
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Политика

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Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
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В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин

Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
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Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.
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Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
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Технологии

Мир нуждается в атомной энергии: на подходе более безопасные и компактные реакторы

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Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.
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Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

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