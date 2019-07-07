Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

с чего всё началось

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК. Годовая инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Общество Японцы спят и работают в каршеринговых авто Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Происшествия В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.

Политика Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.

Футбол Медель высказался по поводу удаления Месси на Кубке Америки Сборная Аргентины выиграла матч за третье место со счетом 2:1. Ранее Месси заявил, что Аргентина заслужила играть в финале Кубка Америки .

Происшествия Двое фельдшеров пострадали в ДТП со скорой помощью на Невском Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и Ленобласти, при столкновении Mercedes под управлением молодого человека 1994 года рождения и автомобиля скорой помощи Ford пострадали два человека — фельдшеры скорой помощи.

Политика Франция оценила решение Ирана превысить уровень обогащения урана Париж обеспокоен решением Тегерана превысить уровень обогащения урана, разрешённый Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе, заявили в МИД Франции.

Экономика Дмитрий Медведев соединяет Европу с Китаем Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты.

Авто Наклейки для проезда по платным трассам начнут выдавать уже в сентябре этого года Выдавать RFI-метки хотели еще прошлой зимой, но процесс был отложен. Теперь известно, что все запустится уже в сентябре.

Наука Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.

Происшествия В Польше перевернулся автобус с украинцами Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.

Политика Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.

Шоу-бизнес Сестра Влада Топалова заявила, что ждет ребенка Сестра певца Влада Топалова Алина поделилась в Instagram впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко и ее брата.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Общество Жара вернется в Москву во второй половине июля Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Авто Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.