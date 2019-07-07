Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капустаКоммерсантъ 04:32
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК. Годовая инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.
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с чего всё началось
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.РБК03:03
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